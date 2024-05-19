地球公民基金會批藍白開民主倒車 違反程序正義超越10年前服貿審查

地球公民基金會今（19日）在臉書發文批評，國民黨與民眾黨挾立法院多數席次優勢，大開民主倒車，違反程序正義的嚴重程度，超越2014年的服貿審查事件。（取自地球公民基金會臉書）

2024/05/19 14:38

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院院會17日處理藍白陣營所提的國會職權修法相關法案，朝野立委爆發激烈衝突，甚至罕見採舉手表決方式處理議案。地球公民基金會今（19日）批評，國民黨與民眾黨挾立法院多數席次優勢，沒收實質審查過程，大開民主倒車；無記名方式「舉手表決」也讓議事規則淪為笑話，違反程序正義的嚴重程度，超越2014年的服貿審查事件。

地球公民基金會今在臉書發布聲明表示，中國國民黨與台灣民眾黨在17日挾立法院多數席次優勢，沒收實質審查過程、漠視程序正義，欲強行通過立法院職權行使法的部分條文，大開民主倒車。

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當天院會審議的過程，不僅法案資訊未公開、沒收法案的實質討論，甚至立法院院長韓國瑜以無記名方式「舉手表決」，使公民對投票的立委無從課責，更在過程中以自創的「反表決」強行審查，批評讓立法院議事規則淪為笑話。

地球公民指出，10年前的318佔領國會運動因國民黨強行通過服貿協議而發生，證明任何台灣的政黨、政治人物若漠視程序正義，都將不見容於公民社會。此次國會亂象，違反程序正義的嚴重程度，已超過2014年的服貿審查事件，呼籲公民社會同聲譴責。

地球公民也呼籲藍白兩黨立刻停止沒收討論的多數暴力及黑箱作業，讓立法院的運作回歸正軌；同時，應儘速撤回3項花東建設特別條例草案，花東歷經0403強震後，地質破碎問題顯而易見，重大交通建設牽涉的環境風險極高，應依循既有的重大交通建設審議流程，審慎評估且需經社會充分討論；花東甚至全民的公共安全不應成為藍白兩黨的政治籌碼，斷送花東環境正義與全台永續發展的可能性。

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