香港暴雨釀災！多處路段封閉 天文台：恐發黑色暴雨警告

香港今日下起暴雨，許多地區時雨量超過50毫米，多處出現積水災情，西貢也出現大暴雨，時雨量超過100毫米。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

2024/05/04 14:20

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日下起暴雨！早晨起香港天文台就發出大雨提示，上午當地持續下起雷雨，天文台的警示也升級為紅色暴雨警告，到了中午天文台又發出特別天氣提示，並指未來一兩小時有機會發布黑色暴雨警告。目前已陸續傳出災情，除了多處淹水以及官方宣布下午停課外，也有多條大眾運輸暫停服務。

綜合港媒報導，香港今上午大雨成災，許多地方時雨量超過50毫米，東部多處出現積水災情，包含將軍澳區多個商場漏水，慘淪「水舞間」，西貢也出現大暴雨，時雨量超過100毫米，當地網友紛紛上傳大量汽車泡在水中的畫面，以及樓梯變成瀑布、馬路變成河流等，截至上午9點半，警方及消防處已接獲超過20起積水報告。

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今日上午香港天文台也持續發布雷暴警告、山泥傾瀉警告，當地災情陸續擴大中。中午時分香港天文台再度發出警示，指珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響香港。若其繼續接近並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號，呼籲民眾提高警惕並留意最新天氣消息。

受暴雨和積水影響，多處交通路線也遭受阻礙，包含將軍澳及西貢有多條路段全線或部份路段封閉，像是影業路、坑口道、環保大道、大網仔路等，將藍隧道來回也有各一線封閉，受此影響九巴及城巴多條路線也已暫停服務。

教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號持續生效，今日下午所有學校停課。不過正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

香港今日下起暴雨，許多地區時雨量超過50毫米，多處出現積水災情，西貢也出現大暴雨，時雨量超過100毫米。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

今中午天文台又發出特別天氣提示，並指未來一兩小時有機會發布黑色暴雨警告。（圖擷自臉書）

香港今日下起暴雨，許多地區時雨量超過50毫米，多處出現積水災情，西貢也出現大暴雨，時雨量超過100毫米。（圖擷自香港突發事故報料區臉書）

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