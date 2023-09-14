香港暴雨「紅色警告」 道路積水封閉、學校停課

香港今晨出現局部較大雨勢及有雷暴，今晨3時55分香港天文台先是發出黃色暴雨警告信號，到了5時55分則是升級為紅色暴雨警告，教育局也為此宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。（圖擷自臉書香港突發事故報料區及討論區）

2023/09/14 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕受低壓槽影響，中國廣東省一帶今（14日）晨下起暴雨，香港也一路升級為紅色暴雨警告信號，受此影響當地已有部分地區出現積淹水，部分路段因此封閉，今日所有上午校及全日制學校也先停課。

綜合港媒報導，廣東今晨受低壓槽影響，當地出現驟雨及雷暴，鄰近香港今晨也出現局部較大雨勢及有雷暴，今晨3時55分香港天文台先是發出黃色暴雨警告信號，到了5時55分則是升級為紅色暴雨警告，教育局也為此宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生。

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受暴雨影響部分路面也出現積、淹水，其中柴灣成為重災區，包括環翠邨停車場在內有多處積、淹水，據指許多車輛遭淹浸損毀，水深一度高過引擎蓋。其中東區走廊往中環方向、近北角消防局的部分行車線，東區走廊往柴灣方向、近和富中心的部份行車線，目前已先封閉，呼籲用路人提前改道。

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