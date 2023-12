澳洲昆士蘭暴雨多處傳災情 鱷魚出沒小鎮嚇壞居民

2023/12/18 22:52

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲東北部昆士蘭州(Queensland)近日遭受熱帶氣旋賈斯伯(Jasper,已轉弱為熱帶性低氣壓)侵襲,部分地區下起了豪雨,多處城鎮傳出災情,除了有機場被洪水淹沒外,小鎮英厄姆(Ingham)還有一隻身長將近3公尺的鱷魚,趁著河水暴漲,在街上「溜達」,讓當地居民嚇了一跳。

英國廣播公司(BBC)報導,雖然到目前為止尚未傳出有人員失蹤或死亡的事件,不過昆士蘭州政府認為,這可能會是該州史上最慘重的一次洪災,且預估雨勢還會持續整整24小時。

報導指出,濱海城市凱恩斯(Cairns)的降雨量至今已累積超過2公尺,飛機因此被卡在跑道上動彈不得;另一座近海小鎮英厄姆則傳出有一條身長2.8公尺鱷魚,趁著洪水在鎮中心「遨遊」,嚇壞當地人。

昆士蘭州長邁爾斯(Steven Miles)向澳大利亞廣播公司(ABC)指出,這場洪災或許是他印象中最慘的一次,「我一直在跟凱恩斯當地民眾交談......,他們說之前從來沒看過像這樣的情況。」

據昆士蘭州官員評估,這場洪災造成的財產損失將超過10億澳元(約合新台幣210億),雖然預期週二雨勢將放緩,但河水可能還會維持在高水位一段時間。

Peak Aussie content here ???? A big crocodile has been spotted in a swollen drain in the centre of Ingham, a North Queensland town currently cut off by floodwaters. Filmed by @abcnews reporter @ChloeChomicki, who is isolated like everyone else in town. pic.twitter.com/LSg5ODkpIF