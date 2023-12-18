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澳洲昆士蘭暴雨多處傳災情 鱷魚出沒小鎮嚇壞居民

昆士蘭州多處傳出洪災，近海小鎮英厄姆甚至有鱷魚出現在鎮中心遨遊，警方連忙組織人手捕捉。（法新社）

昆士蘭州多處傳出洪災，近海小鎮英厄姆甚至有鱷魚出現在鎮中心遨遊，警方連忙組織人手捕捉。（法新社）

2023/12/18 22:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東北部昆士蘭州（Queensland）近日遭受熱帶氣旋賈斯伯（Jasper，已轉弱為熱帶性低氣壓）侵襲，部分地區下起了豪雨，多處城鎮傳出災情，除了有機場被洪水淹沒外，小鎮英厄姆（Ingham）還有一隻身長將近3公尺的鱷魚，趁著河水暴漲，在街上「溜達」，讓當地居民嚇了一跳。

英國廣播公司（BBC）報導，雖然到目前為止尚未傳出有人員失蹤或死亡的事件，不過昆士蘭州政府認為，這可能會是該州史上最慘重的一次洪災，且預估雨勢還會持續整整24小時。

報導指出，濱海城市凱恩斯（Cairns）的降雨量至今已累積超過2公尺，飛機因此被卡在跑道上動彈不得；另一座近海小鎮英厄姆則傳出有一條身長2.8公尺鱷魚，趁著洪水在鎮中心「遨遊」，嚇壞當地人。

昆士蘭州長邁爾斯（Steven Miles）向澳大利亞廣播公司（ABC）指出，這場洪災或許是他印象中最慘的一次，「我一直在跟凱恩斯當地民眾交談......，他們說之前從來沒看過像這樣的情況。」

據昆士蘭州官員評估，這場洪災造成的財產損失將超過10億澳元（約合新台幣210億），雖然預期週二雨勢將放緩，但河水可能還會維持在高水位一段時間。

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