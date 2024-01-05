于美人宣告「這是兩個女人的戰爭」 批吳沛憶：未來只能當橡皮圖章

于美人受訪。（記者陳奕劭攝）

2024/01/05 19:15

〔記者陳奕劭／台北報導〕距離2024總統大選只剩8天，中正、萬華「10搶1」競爭激烈，台北市第五選區（中正、萬華）立委候選人于美人選前打演藝圈牌，她今天（5日）與「百萬巨星」陳孟賢一同車掃，隨後造訪雙和市場徒步掃街。于美人宣告，這是兩個女人的戰爭。她批評，民進黨找了很多大咖幫他站台，拿了黨這麼多資源，未來只能當黨意立委、橡皮圖章還黨的人情，沒法顧及人民需要。

在萬華擄獲高人氣，于美人宣告，這是兩個女人的戰爭。她受訪表示，吳沛憶是在地市議員，之前透過各種方式想找她辯論，希望請教市政問題，「真理愈辯愈明」，希望找出更好的方案。今天聽她（吳沛憶）的政見，她有較多時間批評對手，柿子一直挑軟的吃，不敢正面找她辯論。

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于美人稱讚，吳沛憶講話四平八穩，「但就僅此而已」。她批評，民進黨找了很多大咖幫她站台，各個執政團隊來中正、萬華陪她掃街，資源重壓在這區，看不出來拿了黨這麼多資源該怎麼還？只好一次又一次舉手，作橡皮圖章來還；她只能當黨意立委，當民意與黨意衝突時，沒辦法顧及人民的需要。

鍾小平喊棄保，于美人認為，這是過時的招數。她酸，很可惜他沒參加政見會，很想知道除了三分球以外，有沒有其他政見能請她幫忙帶進立法院實現，對手有好的政見，她一定幫忙帶進立法院。

陳孟賢幫于美人站台。（記者陳奕劭攝）

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