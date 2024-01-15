不只精準預測大選結果！ 小笠原點出民進黨未來執政困難處......

小笠原欣幸14日接受日媒《朝日新聞》訪問，點出賴清德未來上任後，民進黨政府將遇到的難題。（資料照）

2024/01/15 00:03

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選13日圓滿落幕，因精準預測2022年九合一選舉結果而爆紅的日本學者小笠原欣幸，這次再度精準預測選舉結果，引發熱議。而他週日（14日）接受日媒專訪，也特別點出大選過後，保住執政權的民進黨，未來有可能遇到的難題。

小笠原欣幸14日透過臉書公布自己於本月9日做出的選前預測，結果與13日的開票結果相差無幾，民進黨、國民黨、民眾黨的不分區立委席數更是完全命中，引發外界熱烈討論。同日他接受日媒《朝日新聞》訪問，分析此次台灣大選，並稱許台灣政治與民主變得更加活躍。

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針對這次保住執政權、突破「8年魔咒」的民進黨，小笠原欣幸表示，「這是台灣民主化以來第一次有政黨執政超過2個任期，8年對民進黨來說是一個很大的障礙，雖然有不少台灣選民表示需要政黨輪替，但蔡英文政府的外交方向和對外安全方面似乎受到高度肯定，超過對其長期執政的擔憂及對其內政不足的批評。另外，包括同性婚姻合法化在內等增加台灣社會多樣性的政策，進而增加台灣影響力也受到支持者讚揚。」

不過小笠原欣幸指出，由於現在台灣國會3黨不過半，民進黨不再擁有多數席位，未來治理國家將變得困難，這不僅僅是指國內政治，外交和安全政策方面，與美國戰略步調一致可能也會受到阻礙，例如向美國購買軍武、國造潛艦預算遭阻擋更甚以往等。他還說，這次選戰中同樣受到選民關心的經濟、少子化、人口老化等議題，下一屆政府也必須付諸行動給選民看到改變成果。

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