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嘉市立委政見會登場 6位候選人來了5位

嘉市立委選舉電視公辦政見會今天上午登場，6位候選人來了5位，台灣雙語無法黨林智勳未到場。（記者丁偉杰攝）

嘉市立委選舉電視公辦政見會今天上午登場，6位候選人來了5位，台灣雙語無法黨林智勳未到場。（記者丁偉杰攝）

2024/01/06 12:06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立委選舉電視公辦政見會今天上午登場，6位候選人僅台灣雙語無法黨林智勳未到場，發言抽籤結果，分別由無黨籍簡明廉、小民參政歐巴桑聯盟陳玥妗、復康聯盟黨蔡松益、民進黨王美惠、國民黨張秀華依序發表政見。

首先發言的簡明廉強調，參選是要推動全民健康建設，提出爭取衛福部在嘉市成立自然醫學、非藥物療法及預防兼控制萬病的學校和醫院，守護全民健康，健康從嘉義出發。

陳玥妗接著發言說，她從小跟阿公參與社會運動，對政治不陌生，見證台灣民主過程，參選是要改變台灣政治環境，若進入國會，將實現小民參政歐巴桑聯盟主張新增親職假，平衡育兒與工作，確保年輕一代福祉等政見，多元力量進國會，照顧多元社會。

第三位發言的蔡松益提出多項政見，包括將嘉市公園改建住宅及興建長者復康家園社區、市立體育場改造成小巨蛋發展觀光夜市，同時引進產業，增加嘉市2萬人次就業機會，透過減輕房貸利息負擔方式來鼓勵生育等。

第四位發言的王美惠強調，4年來她非常認真，當初競選開的政見，包括爭取西區全民運動館等都一一兌現，在立院表現沒讓市民漏氣，連任後將持續爭取輕軌等建設，讓嘉市更好；王也舉民進黨副總統候選人蕭美琴爭取國際社會支持台灣時，拿她為台灣主權發聲的照片來加強說服力，請託鄉親讓她續留立院，為台灣、為嘉義打拚。

最後發言的張秀華表示，她擔任6屆市議員、從政21年累積逾2萬件選民服務，參選立委以來，徒步走遍東、西區84里，參與逾百場客廳會傾聽民意，提出就學貸款免利息、青創貸款300萬3年免利息、設置寵物公立醫院讓醫療收費更透明等政見，向選民訴求「立委市長同條心，嘉義一定興」。

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