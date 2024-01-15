強化保障與照顧 公務員慰問金大幅調高一倍以上

考試院會同行政院公告修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，包括受傷慰問金、失能慰問金、死亡慰問金大幅調高一倍以上。（資料照）

2024/01/15 06:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕考試院會同行政院公告修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，包括受傷慰問金、失能慰問金、死亡慰問金大幅調高一倍以上。而2024年1月12日修正施行前，已符合發生時發給慰問金條件，尚未申請或已受理申請尚未核定案件者，依新修正標準辦理。

公告指出，慰問金發給標準應隨時空環境變遷檢討調整，參酌國民醫療保健支出成長幅度、國人近年不健康之存活年數及長照者所須照護費用等，適度調增公務人員因執行職務致受傷、失能及死亡慰問金發給標準，並就受傷慰問金進行部分簡化整併及區分，以強化公務員保障。

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根據公告，傷勢嚴重住院急救有生命危險從10萬元增加至20萬元；傷勢嚴重住院有失能之虞者，從8萬元增至20萬元。傷勢嚴重連續住院30日以上者，從4萬元調整至8萬元。

連續住院14日以上，未滿30日者，從2萬元提高到6萬元，連續住院未滿14日者，從1萬元提高到2萬元。未住院而須治療4次至6次者，發給6000元。未住院而須治療3次以下者，發給3000元。

此外，失能慰問金也全部提高1倍，全失能者發給600萬元；半失能者發給300萬元、部分失能者發給160萬元。因執行危險職務所致全失能者，發給1000萬元；半失能者，發給600萬元；部分失能者，發給320萬元。死亡慰問金從300元，提高至600萬元；因執行危險職務所致死亡者，從600萬元提高到1000萬元。

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