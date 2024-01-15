因應共軍擾台戰備訓練增加 國防部修正睦鄰支出明起實施

國防部日前公告修正的「國軍訓場睦鄰工作要點」。 圖為演訓畫面。（資料照）

2024/01/15 06:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕共軍近年對台文攻武嚇，國軍也提升戰備訓練頻率，國防部日前公告修正的「國軍訓場睦鄰工作要點」，睦鄰支出擴大公益範圍，包括老人供餐、學生營養午餐、長期照顧服務、托育補助、生育津貼、醫療補助等項目，並自明（16日）起實施。

國軍實彈射擊訓場包括屏東恆春保力山、滿州鄉、牡丹鄉、新竹坑子口靶場等，在共軍持續擾台下，國軍實彈射擊次數增加，周邊住戶受到影響，軍方除了事前做好敦親睦鄰、宣導外，也會透過補助氣密窗安裝、津貼等實際補助方式，減少民眾陳抗。

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根據新修正的實施要點，公益支出計畫以運用協助機關、學校或相關主管機關登記有案民間團體辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會，或海洋文化維護、地方特色、創生、原住民族文化等相關活動，與民眾參加公益活動而給予投保團體保險，並對同一民間團體補捐助額度，每年不得超過5萬元。

環境監測噪音音量超過65分貝等音線範圍內受影響村、里居民優先補捐助，而社會福利項目以老人供餐、學生營養午餐、長期照顧服務、托育補助、生育津貼、醫療補助等6項為限。

至於公益支出計畫經費，不得支用於酬勞、獎金獎品及購買財產（如冷氣、冰箱、汽車、設備）等項目。用於公益活動會場布置經費，不得超過該計畫總經費10％。此外，要點也新增國防部政治作戰局為睦鄰工作權責單位。

國防部每年發放睦鄰經費約4億餘元，捐助額度是由各軍種籌組審議會，並依國防部所訂「睦鄰等級評審基準表」評定等級及額度上限，補助額度等級共分6級，最高第一級為1000萬元、最低第6級為100萬元。

而國軍訓場周邊受影響程度及危安風險較高者，得特別酌增一定比例之額度，年度射擊天數滿100日者，酌增10％，每逾10日再增加3％。另外，砲彈飛越民宅上方者，酌增10％。2021年已有12個鄉鎮睦鄰經費額度由原1000萬元增為 1100 萬元。

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