藍營前發言人蕭敬嚴：球隊戰績不好、總教練朱立倫理當請辭負責

蕭敬嚴凌晨在臉書以「球隊主將應該檢討，總教練理當負起責任」為題表示，「球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。」（資料照）

2024/01/14 08:31

〔記者施曉光／台北報導〕這次大選國民黨雖然在立委選舉頗有斬獲，但總統選舉依然落敗，國民黨主席朱立倫決定續留現職，不考慮請辭負責，今天藍營出現年輕世代究責聲音，前國民黨發言人、前青年部主任蕭敬嚴凌晨在臉書以「球隊主將應該檢討，總教練理當負起責任」為題表示，「球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。」

「朱立倫理所當然要請辭黨主席負責」，蕭敬嚴說，國民黨自公民直選總統以來，除2004年因319槍擊案讓選舉結果有爭議，包含2000年、2016年、2020年三次總統敗選，黨主席都有請辭以負政治責任，政黨政治如此，政黨內部也應如此，這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質。

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他表示，總統得票不佳或許還能歸咎候選人，但不分區立委名單是由主席全權提名，代表的更是民眾對於政黨的支持度，黨主席理當負起責任，尤其選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半，但結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票，反觀民進黨成長17萬票、民眾黨更大增145萬票。

蕭敬嚴認為，帳面上國民黨似乎立委席次成長，但2020年是國民黨選得太慘，整體而言，國民黨的立委選情並沒有預期中的好，整體而言反倒是不如預期，更別說2020年總統選舉國民黨還拿下552萬張選票，這次只有拿下467萬票，衰退85萬票，得票率也衰退了5.1%，顯然不僅有候選人本身問題，整體的政黨形象以及過去這近1年來由黨中央主導的在野整合大戲以及選戰戰法，都讓民眾不買單，黨主席朱立倫難辭其咎。

最後他說，此時講這樣的話可能會被解讀成逼宮，但忠言逆耳，該說的話還是要說，民進黨只要敗選，黨主席就是要請辭負責，難道國民黨連這點都比不上民進黨嗎？黨內視若無睹裝作天下太平，未來還有什麼資格去指責民進黨，更奢談改革？

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