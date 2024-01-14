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首頁　>　政治

不想接受賴清德當選？「#凍蒜」標籤被中國社群封鎖

賴清德與蕭美琴當選台灣第16任總統及副總統。（資料照）

賴清德與蕭美琴當選台灣第16任總統及副總統。（資料照）

2024/01/14 22:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選昨天（13日）順利落幕，民進黨候選人賴清德當選台灣下一任總統，相關消息各大外媒爭相報導，還有不少媒體直接以「台灣選民拒絕中國」這類觀點下標。不過中國不僅在選舉當天於微博封鎖「台灣選舉」關鍵字，禁止中國人民討論台灣人可以投票選國家元首一事；賴清德當選後，還被發現「#凍蒜」（台語「當選」）相關話題也在中國社群平台被封鎖，引發外界嘲諷。

這次大選在中國頻繁透過各種手段介選的情況下，賴清德挺過壓力當選台灣第16任總統，昨晚結果底定後，民進黨支持者紛紛高喊「凍蒜」，相關畫面被各大外媒轉發，諸如「台灣人用選票拒絕中國」、「中國想要的台灣正在消失」、「台灣不怕中國恐嚇」、「民主陣營的勝利」等觀點在網上發酵，引發關注。

至於中國，看到民主國家政要紛紛發聲道賀賴清德與副手蕭美琴當選的消息，中國一方面對外發聲抗議，氣噗噗要求他國恪守「一中原則」、「承諾不支持台獨」，一方面在選舉當天對內封鎖「台灣選舉」關鍵字，禁止中國人討論台灣人民擁有選票決定帶領國家未來的領袖，甚至在賴清德確定當選後，封鎖「凍蒜」相關話題。

旅義華僑作家李穎今天（14日）透過X平台（前身推特）分享此事，透露現在在中國社群輸入「#凍蒜」，會跳出「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」的通知。牆外網友紛紛吐槽，「凍蒜被禁，但是習近平的2970票永流傳」、「這是急了，打不過就屏蔽」、「中國通過封禁關鍵字的做法成功讓賴清德下台」、「不愧是喜禁評」、「維尼寫史，維尼禁止」、「草木皆兵了」。

不僅如此，日媒《TBS》 發現，受到台灣選舉結果影響，今天在中國社群網路上，有關「台灣是中國一部分」的貼文一度登上熱議話題排行榜冠軍，相關內容不乏「統一祖國，解放台灣」、「台灣回歸祖國這事，誰都無法改變」等論述。

「凍蒜」相關話題在中國社群平台被封鎖。（圖翻攝自「李老師不是你老師」X平台）

「凍蒜」相關話題在中國社群平台被封鎖。（圖翻攝自「李老師不是你老師」X平台）

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