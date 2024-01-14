封關前眾民調估「老三」、柯批假民調 前幕僚：現在柯要不要道歉？

柯文哲前幕僚吳靜怡今指出，事實證明這場選戰有幾間媒體在十天前就精準命中，「柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉」？（資料照）

2024/01/14 09:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選結果昨揭曉，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票勝選，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈票數則位居第三，僅拿下369萬466票。柯文哲前幕僚吳靜怡今在臉書發文指出，事實證明這場選戰有幾間媒體在十天前就精準命中，「柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉」？

吳靜怡在臉書指出，「民調」、「流量」和「風向」成為柯文哲和文宣小組的最大作戰工具，加上大量的論壇洗版文章、留言風向、巨大流量數據、固定媒體、網路廣告等，搭配起來塑造出一波又一波「吹噓戰術」。柯文哲在藍白要拚民調時說「給侯選也不會贏」，因此黃珊珊公佈了幾份柯排第一的民調，甚至刻意在民調商談算分之後，刻意掛上國民黨情勒「讓6%」的數字，「民調指派專家」就是黃珊珊公開指認全台灣唯一「有穿褲子」的求真民調，而非專家學者。

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吳靜怡表示，實際上看開票結果柯文哲輸了侯友宜6%，不分區席次如同各家數據是8席，全台最不準的民調，就是黃珊珊一直以來的「民眾黨內參民調」，而這些謊言與手段確實激化選舉，柯文哲凱道選前之夜在YT創下台灣歷史最高的直播觀看人數，最高衝到31萬，但在比較候選人頻道同一時刻人數時，吳靜怡說：「平時我們不會發現的異常就如此戲劇化的出現在這裡，這數字跟我每天看的民調落差太大，而且現場訊號是開不了直播的。」

吳靜怡認為，這場選戰希望年輕人清楚「信任」是人民選擇總統重要指標，荒誕地反覆、為了理由而找理由、繪聲繪影的政治攻擊，都讓柯文哲毀了柯文哲，再高的流量無法取代信任，只會把責任推給數字。

吳靜怡也提到民調，反問柯文哲：「柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉？柯文哲要不要跟國民黨支持者承認你看不懂民調，所以一直以為侯友宜是老三？柯文哲要不要跟年輕人承認亞斯柏格也是會說謊的，又或者，智商157看不懂民調數據？」

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