小笠原欣幸再度神準預測！ 不分區席次全中、賴得票率僅差2％

日本學者小笠原欣幸公布他在這次大選的選前預測，他預估民進黨總統候選人賴清德的得票率為42.1%，與實際結果僅差約2個百分點。（資料照）

2024/01/14 11:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾精準預測2020年台灣九合一大選結果的日本學者小笠原欣幸，今（14日）在臉書公布他在這次大選的選前預測，他預估民進黨總統候選人賴清德的得票率為42.1%，與實際結果僅差約2個百分點，預估民進黨有53席立法委員席次，與51席結果也僅差2席，不分區席數方面預測更是全命中。

日本學者小笠原欣幸今天在臉書公布選前預測表示，9日在東京做了預測，隔天發給若林正丈、松田康博、川上桃子、佐藤幸人等10名日本台灣學會的學者朋友們，他預估總統大選三位候選人的得票率部分，民進黨總統候選人賴清德得票率42.1%，最終得票率約40.1%（中選會公布40.05%），相差2個百分點。

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小笠原欣幸預測國民黨總統候選人侯友宜得票率34.9%，最終得票率約33.5%（中選會公布33.49%），相差1.4個百分點，民眾黨總統候選人柯文哲得票率估23.0%，最終得票率約26.5%（中選會公布26.46%），相差3.5個百分點；投票率預測部分，他認為是72.0%，最終投票率71.86%，僅差0.14個百分點。

小笠原欣幸指出，他的預測稍微高估賴清德（比結果高2個百分點），低估柯文哲（比結果低3.5個百分點），侯友宜差不多（預測跟結果的差1.4個百分點）；自評到台灣後才發現柯文哲的聲勢真的快速擴大，這部分沒辦法放映在他的預測作業當中，「雖然投票率的預測完全正確，卻低估了柯文哲的最後爆發力」。

實際票數預估部分，小笠原欣幸預測賴清德的票數為585萬5703票，結果為558萬6019票，僅僅落差27萬；關於第一名和第二名的得票差，小笠原預測是99萬8212票，結果是91萬4998票，差距更是只有8萬3214票，相當接近。

立委選舉的席次方面，小笠原欣幸預測不分區席次為民進黨13席、國民黨13席、民眾黨8席，完全命中；總席次部分，預估民進黨53席、國民黨49席、民眾黨8席、無黨籍3席，結果為51（差2席）、52（差3席）、8、2（差1席），小笠原自評「不錯」，不過預測不對的選區不少，只是結果剛好而已，這部分需要檢討。

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