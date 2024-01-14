美高階代表團抵台 外交部：彰顯美方挺台不分黨派

外交部北美司司長王良玉（左一）代表外交部在機場歡迎美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）（右二）及美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左二）訪台。美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）（右一）也前往迎接。（外交部提供）

2024/01/14 21:39

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國高階代表團抵台！親自祝賀台灣大選圓滿完成。外交部發布新聞稿表示，由美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台。

外交部表示，美國政府循例在我國大選後指派資深代表團訪台，在台期間將晉見總統蔡英文、拜會我國政府高層及各界政治領袖，除祝賀我國順利完成民主選舉，也將與我方就台美各項重要議題及未來展望深入交換意見，外交部對美方代表團來訪表達誠摯歡迎。

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外交部強調，美國一向是台灣民主發展進程的重要夥伴，近來更多次在各式國際場域以公開聲明及具體行動展現對我國民主成就的支持與肯定。美方在我國大選後的此一重要時刻，除由國務卿布林肯（Antony Blinken）代表公開致賀外，並指派跨黨派資深代表團來訪，不僅彰顯美方對台灣不分黨派且跨政府的一致支持，更說明我國政府與人民珍視且堅定捍衛的民主價值正是台灣持續走向國際、迎向世界的關鍵能量。

外交部也說，未來我國將在既有的良好合作基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值與區域和平、穩定與繁榮。

外交部北美司司長王良玉（左）代表外交部在機場歡迎美國前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）（右）訪台。（外交部提供）

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