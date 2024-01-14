宜蘭綠營整合成功 藍營負面文宣失效

宜蘭縣立委選舉，民進黨陳俊宇勝出。（記者江志雄攝）

2024/01/14 08:09

〔記者游明金／宜蘭報導〕總統暨宜蘭立委選舉，民進黨在宜蘭縣雙贏，打下漂亮一戰。綠營透過聯合競總與信賴台灣之友會綿密組織分進合擊，有效整合與擴展團結力量。陳俊宇雖陷「楊桃館」風波，但國民黨透過「問號」方式攻伐，負面文宣欠缺力道，不再被人民信任，民眾黨瓜分掉藍營票源，無法形成棄保，也種下敗因。

民進黨立委陳歐珀身陷imb詐團風暴退選，中央黨部緊急徵召連任3屆縣議員陳俊宇上陣，2人同屬正國會。徵召初始，因沒收黨內初選，引起各派系與山頭不滿，但為了黨的團結與總統大局，新潮流陳金德表態力挺，並全力協調與輔選，贏下重要一役，一掃2022縣長敗選陰霾。

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「賴清德一票、陳俊宇一票。」是民進黨訴求主策略，同時主打賴清德是宜蘭女婿，希望全力集中選票，原本擔心的分裂投票並沒有發生。綠營的團結在這次選舉充分展現，反而是藍、白間棄保未形成，有如2020年立委選舉翻版，當年國民黨提名呂國華，黃定和脫黨參選，藍營分裂瓜分選票，這次只是換成藍、白戲碼。

選戰過程，國民黨刻意營造陳俊宇貪污、詐騙門神等負面形象，以2022年縣長選舉模式進行操作，但負面看板充斥宜蘭街道，而且都是以「問號」方式呈現，規避法律責任的手法已不被信任，甚至造成縣民反感；反而是黃琤婷在議會質詢率低，被稱為「黃10％」標籤化，成了撕不掉的印象。

立法院長選舉也牽動宜蘭選情，宜蘭的老縣長游錫堃要爭取立法院長連任，為了力抗國民黨韓國瑜，游錫堃故鄉這一票成為觀察指標，多次返鄉催票固票，配合賴清德是宜蘭女婿與陳俊宇組成「黃金鐵三角」，以高鐵延伸宜蘭等重要建設背書，頗能獲得認同。

這場選舉，也被視為下屆縣長選舉前哨戰，議長張勝德欲接棒林姿妙代表國民黨參選，此次擔任黃琤婷競選總幹事全力輔選，提前操兵；陳金德也有意投入下屆縣長選舉，這次擔任陳俊宇競總副主委，打下漂亮一役。只是，這次勝選仍奠基在藍、白瓜分票源，下屆縣長選舉變數仍多。

宜蘭陳俊宇勝選，綠營整合成功，藍營負面文宣失效，藍白分票種敗因。（記者游明金攝）

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