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    北市府查網軍恐「球員兼裁判」 簡舒培：應請四叉貓調查

    台北市議員簡舒培認為，若府內自行調查網軍恐球員兼裁判，資訊局應成立外部專案，邀網友或四叉貓調查，因為查得又快又準。（記者方賓照攝）

    台北市議員簡舒培認為，若府內自行調查網軍恐球員兼裁判，資訊局應成立外部專案，邀網友或四叉貓調查，因為查得又快又準。（記者方賓照攝）

    2022/06/09 19:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍風波，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工記過2次、考績丙等無年終獎金；台北市議員簡舒培今在質詢時向北市警察局與衛生局舉報林員違反《社維法》及《傳染病防治法》，不過她認為，若府內自行調查恐球員兼裁判，資訊局應成立外部專案，邀網友或四叉貓調查，因為查得又快又準。

    對此，台北市警察局長楊源明答詢表示，要研議是否違法，涉及《傳染病防治法》，會先行文衛生主管機關認定，再看如何處置；衛生局長黃世傑則表示，有人告發就會處理，該怎麼辦就怎麼辦。

    簡舒培指出，四叉貓在臉書上PO上班時間上PTT的市府公務員名單，但北市府花一週才查出來，四叉貓臉書比市府昨天出爐的調查報告還仔細精彩，資訊局卻查不到，難道資訊局比不上四叉貓？

    柯文哲表示，不是批評人的都是網軍，台北市的ip位址，駡柯文哲的也不少，但他不會去查，某種程度上他認為這是言論自由，但如果涉及司法的，該告就請議員去告，平常很多議員講個資、隱私講得很大聲，但公務人員也是人，規定完全不准看臉書、不准看youtube，不需要做到這種程度，公務人員也是人。

    簡舒培質疑，林員仍有不少在PTT上造謠的部分，市府尚未調查、處理，要求市府調查；但柯文哲卻說，歡迎去法院提告，這件案子他從頭到尾都不知道，就照程序查辦。

    簡舒培隨後在議場向警察局長楊源明與衛生局長黃世傑舉發，林員違反《社維法》及《傳染病防治法》，2人皆允諾處理。

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