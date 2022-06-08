北市府網軍報告稱「無法追查」 四叉貓10分鐘揪出：笑死

針對北市府報告稱「無法追查」的帳號，四叉貓花不到10分鐘就揪出。（資料照）

2022/06/08 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕針對近日網軍風波，台北市政府今天（8日）提出關於公務員上班時間上網從事非公務政治攻擊的調查報告，不過PTT紅人四叉貓對於報告內容相當不滿，狠酸「看我臉書就好啦！」晚間，他更加碼調查報告中稱「無法追查」的帳號，結果不到10分鐘就查出，讓他不禁直呼「笑死！」

今天下午北市府終於在下班時間前壓線交出報告，不過四叉貓對內容相當不滿，他指出，報告的內容就是2頁半的報告（包含大圖）加上4頁半的舊新聞稿，總共8頁的PDF檔。他也不禁感嘆道：「等了一星期的報告就這樣，就這樣？？？那我們幹嘛看北市府的報告，去看四叉貓臉書就好啦，還更詳細呢！」

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報告中提到，台北市議員陳怡君提及的爭議帳號「magelinus」，發文時隔已久難追查。對此，四叉貓發揮肉搜本領，首先，「magelinus」在2018年發表了一篇護航大巨蛋的文章，使用北市府的IP「117.56.178.83」，往前追查，該帳號也在2015年發表一篇二手手機買賣文，文中有留下電子郵件，四叉貓透過帳號的關鍵字搜尋，找到臉書與IG帳號。

翻閱臉書帳號資訊，2017年的8月18日曾寫下在台北市都發局工作，更在隔年7月27日貼出自己的名牌，是一名蕭姓員工。

綜合以上，四叉貓總結，所以該帳號主人當時在北市府都發局都更處更新工程科工作，不過目前已經離職。

文章PO出，引起網友討論，「北市府不是無能就是包庇網軍，選一個吧！」、「就沒打算查，只想敷衍了事應付鄉民而已啊」、「沒擔當的市政府」、「太離譜了！真是太離譜了！」、「北市府資訊局長可以換人了」、「資訊局局長的薪水麻煩匯過來這邊，謝謝北市府贊助」。

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