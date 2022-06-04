為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清

    針對北市府員工上班時間造謠發文一事，深入追查此事的四叉貓（圖右）列出4點質疑，直呼「讓我們繼續看下去」。（資料照）

    針對北市府員工上班時間造謠發文一事，深入追查此事的四叉貓（圖右）列出4點質疑，直呼「讓我們繼續看下去」。（資料照）

    2022/06/04 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT網友「LovError」被抓包與多個常發表網軍言論的帳號出自同一網路IP，且位址在台北市政府，市府坦言是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工個人所為，但仍未就爭議疑點做說明。對此，PTT名人、網紅「四叉貓」劉宇也列出4點質疑，直呼「讓我們繼續看下去」。

    「LovError」在PPT發文稱，妻子及3個小孩確診，中重症發燒40度卻領不到藥，並批評「顏色對才能拿到藥」，該帳號與其他攻擊政府、謾罵「塔綠班」、批評「智障議員」等字眼的多個不同帳號，均出自同一網路IP，且位於台北市政府，

    北市府2日晚間火速公布調查結果，確認為財團法人台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工所為，並指林員坦承使用包括「LovError」和其他兩個小寫g開頭的帳號，強調內容均為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但上班時間從事非公務行為，願配合調查並接受懲處。

    對此，四叉貓在臉書表示，林姓員工使用「LovError」帳號在PTT發表一篇文章被推爆，討論度高達1478則推文，以及相關回文10幾篇，此篇文章引起網友注意後，有人開始搜尋他的舊文，才發現諸多前後矛盾不合理之處，再加上口氣囂張嘲諷PTT創站人杜奕瑾，所以慘遭清查IP，「還順便抓到有其他北市府職員在上班時間偷玩PTT及推特」。

    四叉貓接著說，會展基金會副執行長陳文鑠指出，林姓員工老婆2日剛生第四胎，目前是保全交通、引導等場域相關的業務工作；而這起事件的事實是，林姓員工這篇發文時間點有3個小孩、上班有大量的時間玩PTT包括推文／發文，以及管版；而他在今年1月發文稱有女朋友，應該是造謠或幻想，「過年的時候沒有真實女朋友可以陪......（吧？）」。

    四叉貓也提出4點待釐清的疑點：

    1.全家五人是否全都確診，因為他前一週發文只有詢問「兩個小孩」的確診保單如何申請理賠。

    2.臺大醫院是否做出「只要還有呼吸跟能走路就是輕症」的醫囑。

    3.確診期間是否有發薪水+補貼還是直接放無薪假？

    4.如果是公務員身份，許多推文內容是否有行政中立的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市府員工被抓包上班PTT發文 將提供資料佐證家人曾確診
    2022/06/03 17:20

    北市府員工被抓包上班PTT發文 將提供資料佐證家人曾確診
    抓到了！北市府查出PTT發文員工：個人行為非網軍
    2022/06/03 05:51

    抓到了！北市府查出PTT發文員工：個人行為非網軍

    酒後找代駕 平安送到家 阻酒駕憾事發生
    北市府員工上班時間造謠發文 露馬腳被逮
    2022/06/03 05:30

    北市府員工上班時間造謠發文 露馬腳被逮
    網軍造謠？ 他PTT發文「老婆3孩確診」 被「創世神」抓包認了
    2022/05/30 20:35

    網軍造謠？ 他PTT發文「老婆3孩確診」 被「創世神」抓包認了
    翻車啦！ 徐巧芯違停番外篇 四叉貓驚：藍營一堆人跟著跳坑
    2022/05/28 17:41

    翻車啦！ 徐巧芯違停番外篇 四叉貓驚：藍營一堆人跟著跳坑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播