北市府員工上班時間造謠發文 四叉貓提4疑點待釐清

針對北市府員工上班時間造謠發文一事，深入追查此事的四叉貓（圖右）列出4點質疑，直呼「讓我們繼續看下去」。（資料照）

2022/06/04 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網友「LovError」被抓包與多個常發表網軍言論的帳號出自同一網路IP，且位址在台北市政府，市府坦言是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工個人所為，但仍未就爭議疑點做說明。對此，PTT名人、網紅「四叉貓」劉宇也列出4點質疑，直呼「讓我們繼續看下去」。

「LovError」在PPT發文稱，妻子及3個小孩確診，中重症發燒40度卻領不到藥，並批評「顏色對才能拿到藥」，該帳號與其他攻擊政府、謾罵「塔綠班」、批評「智障議員」等字眼的多個不同帳號，均出自同一網路IP，且位於台北市政府，

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北市府2日晚間火速公布調查結果，確認為財團法人台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工所為，並指林員坦承使用包括「LovError」和其他兩個小寫g開頭的帳號，強調內容均為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但上班時間從事非公務行為，願配合調查並接受懲處。

對此，四叉貓在臉書表示，林姓員工使用「LovError」帳號在PTT發表一篇文章被推爆，討論度高達1478則推文，以及相關回文10幾篇，此篇文章引起網友注意後，有人開始搜尋他的舊文，才發現諸多前後矛盾不合理之處，再加上口氣囂張嘲諷PTT創站人杜奕瑾，所以慘遭清查IP，「還順便抓到有其他北市府職員在上班時間偷玩PTT及推特」。

四叉貓接著說，會展基金會副執行長陳文鑠指出，林姓員工老婆2日剛生第四胎，目前是保全交通、引導等場域相關的業務工作；而這起事件的事實是，林姓員工這篇發文時間點有3個小孩、上班有大量的時間玩PTT包括推文／發文，以及管版；而他在今年1月發文稱有女朋友，應該是造謠或幻想，「過年的時候沒有真實女朋友可以陪......（吧？）」。

四叉貓也提出4點待釐清的疑點：

1.全家五人是否全都確診，因為他前一週發文只有詢問「兩個小孩」的確診保單如何申請理賠。

2.臺大醫院是否做出「只要還有呼吸跟能走路就是輕症」的醫囑。

3.確診期間是否有發薪水+補貼還是直接放無薪假？

4.如果是公務員身份，許多推文內容是否有行政中立的問題。

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