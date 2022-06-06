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    曾大罵「塔綠斑」今轉彎護航北市府 四叉貓曝PTT「雙標現場」

    面對台北市政府網軍疑雲，四叉貓揭PTT「雙標現場」。（資料照）

    面對台北市政府網軍疑雲，四叉貓揭PTT「雙標現場」。（資料照）

    2022/06/06 21:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲引發討論，PTT紅人四叉貓（劉宇）提起，當時一篇從IP位址「117.56.178.80」發出的貼文被備份下來，內容提及「請各部門於108年12月15日前提供網路行銷執行成果，以利彙整陳報總經理~各執行成果須包含KPI達成率」，許多鄉民一口咬定是民進黨養「國家級網軍」，如今發現當時的爭議IP是台北市政府使用，且貼文是市府觀傳局「宋承恩」張貼，面對台北市府網軍案，當初破口大罵「國家級網軍」的許多網友卻「大搞雙標」，紛紛幫忙卸責。

    四叉貓今天（6日）在臉書貼文指出，去年12月7日PTT上有一篇文章《[爆卦] 國發會ip的卦》，內容是討論「117.56.178.80」這組IP，這篇文當時被推爆，雖然情報量不多，可是許多網友卻一口咬定這個IP是民進黨養的「國家級網軍」，紛紛留言怒譙。

    不過，半年後，大家才知道這組IP是出自於台北市政府，該內容也被肉搜出來是台北市觀傳局宋承恩張貼；四叉貓非常好奇，於是搜尋了當初在這篇文底下大罵「塔綠斑網軍」的帳號，想不到果然翻出許多人在這幾天已經改口，說出「上班玩PTT哪能算網軍」之類的言論，看來相當諷刺。

    四叉貓貼文PO出後，引起許多網友討論，「白粉把八卦搞爛成這樣」、「這一串粽好大啊！感謝貓貓讓我們延續過節的氣氛」、「只要靜靜看著，四趴就會自己打臉自己」、「4%仔真的很可恥」、「水退了，快幫大哥拉褲子」、「PTT不考慮出個雙標徽章嗎？」、「不許妳這樣說柯粉，柯粉是最中壢跟李姓的，都是義勇軍，公症喀倌」。

    面對北市府網軍疑雲，四叉貓揭PTT「雙標現場」。（圖取自四叉貓臉書）

    面對北市府網軍疑雲，四叉貓揭PTT「雙標現場」。（圖取自四叉貓臉書）

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