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    史上最短尾牙！餐廳限時90分鐘趕人 停車場也「補一刀」

    近日有網友在PTT上分享尾牙經驗，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    近日有網友在PTT上分享尾牙經驗，引發網友討論。示意圖。（資料照）

    2025/01/16 20:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕尾牙季節來臨，各公司行號紛紛慰勞員工，但近期一位網友在PTT分享「史上最短尾牙」經歷，引發熱烈討論。該名網友表示，他所在的打工公司日前舉辦尾牙，選擇在一家合菜餐廳用餐，卻因餐廳規定限時90分鐘，導致所有員工匆忙用餐，最後甚至因「後面還有客人」直接被請出餐廳。

    根據貼文，原PO描述，整場尾牙的用餐過程宛如「競速挑戰」，十幾道菜在短短90分鐘內全數上桌，員工吃得十分狼狽，期間還頻繁遭服務生詢問是否要換小盤或打包。等時間一到，餐廳毫不猶豫地請大家離場，導致他和同事只能無奈轉戰超商喝咖啡續攤，幽默表示，「還好跟其他人都不熟，先離場也還好」。

    更令人哭笑不得的是，原PO提到，餐廳附近的特約停車場提供兩小時免費停車，但由於尾牙結束太快，部分同事續攤時超過停車免費時限，不得不額外支付100元停車費，讓他忍不住笑稱，「吃過這麼多尾牙，第一次吃到這種的」。

    該篇文章曝光後立即引來網友熱議，直言，「太扯了吧」、「這是哪家餐廳這麼趕？」，疑惑詢問，「哪家尾牙沒包場？」、「什麼尾牙才吃一小時半就趕人」；但也有人打趣回應，「爽，直接回家」，坦言，「上菜上的快其實時間應該夠」。

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