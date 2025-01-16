川普2.0續挺台抗中！美國準國務卿盧比歐：提高共軍侵台代價以嚇阻

美國準國務卿盧比歐。（法新社）

2025/01/16 20:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將於20日就職，國際高度關注其上任後各項外交政策。針對台海局勢，美國準國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天（16日）到聯邦參議院出席人事任命聽證會，強調川普政府未來將延續挺台抗中立場，提升台灣武裝防衛能力，盡可能增加中共若侵台所要付出的代價。

綜合外媒報導，聯邦參議院外交委員會今天針對盧比歐擔任國務卿人事案召開聽證會，一向主張對中強硬的他，支持準總統川普的「美國優先」信念，並批評拜登政府優先考量基於規則「自由世界秩序」的道路。直指中國是美國面臨過最強大且最危險的對手，如果美國繼續抱存著可以尋求與中方友好溝通的心態，在不到10年的時間，生活中許多對大家重要的一切，都將要看中國的臉色。

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盧比歐也直言，川普2.0將延續挺台抗中立場，他支持「豪豬戰略」（Porcupine strategy），提供台灣所需的國防物資，確保台灣有足夠的自衛能力，主要目的是讓中共認清，攻打台灣所要付出的代價遠高於獲得的利益，從而起到嚇阻效果。

「豪豬戰略」是設想中國解放軍入侵，為保衛台灣而提出的軍事理論，主張台灣需要建立面對不對稱戰爭的防禦戰略。

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