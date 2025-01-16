「曾資助美軍前高層會晤蔡英文」 黎智英出庭：沒危害國安

黎智英（見圖）出庭指稱，2017年曾資助美軍退役上將基恩與美國前國防部副部長伍佛維茨訪問台灣。（資料照）

2025/01/16 20:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法的案件今（16）日續審。他在法庭指稱，2017年確實資助美軍退役上將基恩（Jack Keane）與美國前國防部副部長伍佛維茨（Paul Wolfowitz）訪問台灣，與時任總統蔡英文會晤，但他否認此舉有危害中國國家安全的意圖。

《路透》報導，黎智英在庭審時供稱，2017年的確有安排美軍退役上將基恩與美國前國防部副部長沃佛維茨訪問台灣。檢察官當庭展示WhatsApp訊息，指稱這些訊息能證明基恩與伍佛維茨之所以造訪台灣，與時任總統蔡英文會面，是因為有黎智英從中協助。

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檢察官問黎智英，是否企圖利用台灣作為對抗中國的籌碼，並聘請「給予台灣關於軍事升級的建議」？黎智英予以否認。

黎智英也否認他有與他人達成任何危害國安的作為，且他本人也沒有參與過類似活動。

現年77歲的黎智英被指控犯下兩樁串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪行，若罪名成立，最高可判處無期徒刑。

港媒《明報》報導，黎智英稱，安排基恩與伍佛維茨造訪台灣的目的包括讓蔡政府了解美國對台灣的態度和看法，事後他有付款給基恩。

法官詢問黎智英，為何他要付款，以及為何不是由台灣方面付費，黎智英回覆，因為對方有提供建議，且會面是由他安排，不過蔡英文不知道他會出錢資助。

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