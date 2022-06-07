白色側翼集體上「失智列車」？四叉貓簡單解釋「行政院IP」

數個親柯粉專反咬行政院研考會IP有大量帳號掛在PTT上，對此四叉貓做出解釋。（資料照）

2022/06/07 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」爭議延燒，除一開始的「LovError」外，又有好幾組帳號被抓包利用台北市政府IP上PTT，有幾個親柯粉專反擊表示，行政院研考會的IP也有大量PTT帳號上站。對此，PTT紅人四叉貓表示，看到好多人上了「失智列車」，決定發文再解釋。

北市府網軍風波延燒，PTT上出現一篇文章指出有許多開頭是「117.56」，來自行政院研考會的IP同時在上班時間上PTT，有親柯粉專就揪住這點反擊，「北市府抓到一個上班摸魚的被他們搞得像抓到共匪一樣歡欣鼓舞，那這個抓到大批帳號的是不是該直接反攻大陸啦？」

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四叉貓眼見許多白色側翼粉專上了「失智列車」，決定將「行政院IP」用簡單的方式比喻，他表示，IP就像是網路上的地址，他抓北市府公務員，用的是「117.56.178.81」去抓，以現實世界比喻就是「比對從『台北市信義區市府路1號』跑出來的帳號，肉搜確認哪幾位是公務員」。

不過，有很多親柯粉專拿著「117.56.XX.XX」，跳出來反咬行政院公務員上班時間玩PTT，轉換成現實世界的概念就是：「台北市中正區全都是公務員玩PTT怎麼不抓？」、「不抓中正區那些公務員就是雙標！」、「四叉貓不敢挖中正區的公務員是怕打到自己人」。

四叉貓表示，整個端午連假他都在表演如何肉搜，「我執行步驟寫得那麼清楚，猴子看兩次也該學會了，如果『台北市中正區』有公務員偷玩PTT，這些白色側翼怎麼不去抓，需不需要我再示範一次正確肉搜步驟阿？」

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