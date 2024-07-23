中颱「凱米」加速逼近 今明大潮嚴防海水倒灌

凱米颱風持續往台灣接近中。（圖擷取自中央氣象署）

2024/07/23 06:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今年第3號颱風「凱米」持續朝台灣靠近，今日（23日）白天起外圍環流開始替北部、東半部地區帶來陣陣雨勢，其他地區雲量稍增。晚間起隨著颱風外圍環流影響增加，西半部、東北部地區及各地山區風雨漸趨明顯，有大雨或豪雨發生的可能性。「凱米」預計週三晚上至週四中心最接近台灣，各地風雨在週三及週四最明顯，「凱米」強度有逐漸上升的可能性。

中颱「凱米」中心位置於23日清晨5點位在鵝鑾鼻東南方約550公里的海面上，以每小時19轉23公里速度向北北西方向進行，中心氣壓為965百帕。「凱米」過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面將構成威脅，此颱風未來強度有增強趨勢，暴風圈也可能擴大。

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氣象署提醒，今日北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及馬祖易有長浪發生，浪高可達3到5公尺，民眾非必要請避免前往海邊活動。此外，週三之前適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象。

今日各地高溫普遍為33至36度，中南部地區民眾外出仍務必注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。空氣品質部份，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

週三（24日）、週四（25日）「凱米」颱風最接近台灣，屆時風雨將會明顯增強，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，尤其西半部、東北部地區及各地山區容易有大雨或豪雨發生，西半部山區更有局部大豪雨等級以上雨勢出現的可能性。

週五（26日）環境逐漸轉為西南風，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，還是有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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