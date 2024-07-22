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中部萬安演習下午登場 別再穿恐龍裝逛大街！最重罰15萬

中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（台中市警局提供）

中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（台中市警局提供）

2024/07/22 09:27

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中部7縣市萬安演習 22日下午1點半起交管半小時

〔記者許國楨／台中報導〕中部7縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市）萬安47號防空演習今天登場，下午1時30分將實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練，國道及快速道路「准下不准上」，台中市警局提醒民眾，演習實施中經警察及民防人員勸導後仍未配合者，依法最高可處15萬元罰鍰。

台中市警局表示，今年萬安47號防空演習，中部地區今天實施，下午1時30分發放緊急警報、2時發放解除警報，30分鐘內全市將實施人、車及其他必要管制，演習時台鐵、高鐵及捷運各班次列車正常行駛，機場、港口停泊之機、船均照常起降下車、機、船旅客及接送親友，請聽從勤務人員引導實施疏散避難。

另演習區域內的國道1、3、4、6號高速公路，以及台61、72、74、76及78號快速道路，依「准下不准上」原則，於各交流道（匝道）實施管制行駛高（快）速公路車輛不予管制，下交流道（匝道）車輛，立即引導疏散及避難，室內請緊閉門窗（簾）、配合關閉燈光，戶外民眾應就近實施疏散避難，千萬不要在路上趴趴走。

台中市警局表示，本市今年大里區及霧峰區為重點驗證區；為符合戰爭狀況，聽聞防空警報應，應主動開啟地下室，供周邊民眾就近實施避難；行經該地區車輛，則應下車避難，或聽從警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

一旦經勸導仍拒不配合疏散避難等，可依民防法第25條裁處3萬元以上15萬元以下不等罰鍰，請多加留意，以免觸法受罰。

中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（台中市警局提供）

中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（台中市警局提供）

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