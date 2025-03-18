恢復軍事審判修法何時提出？ 卓榮泰：一個月內

行政院長卓榮泰（中）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與國防部長顧立雄（左）、陸委會主委邱垂正（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 13:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委邱鎮軍今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，詢問恢復軍事審判相關修法何時會提出，卓榮泰回應，一個月內，並會與社會和立法院溝通，啟動相關必要程序。

邱鎮軍表示，台灣感受到台灣民主變了調，雖然總統沒有宣布戰爭，也沒有宣布戒嚴，但對外就是進入準戰爭的時期，對內就是實施類戒嚴。邱詢問卓榮泰，台灣是一個民主國家嗎？卓回答，當然是。

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邱鎮軍認為，賴清德此舉就是在製造內外敵人，消滅在野黨，行為和德國的希特勒非常相似。卓榮泰強調，絕對不一樣，只是在面對境外敵對勢力對我們不斷併吞和滲透的議題，築起一道更高更堅固、自我防衛的高牆，這絕對不是準戰爭行為，而是自我防衛的決心和責任。

邱鎮軍再問，恢復軍事審判難道不是獨裁嗎？卓榮泰重申，只針對現役軍人叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等五種軍事犯罪行為。邱詢問相關修法何時要提？卓榮泰表示，一個月之內，並啟動相關必要的程序和社會及立法院溝通。

國防部長顧立雄也說，修法已限縮現役軍人犯罪，和戒嚴沒有關聯，顧也強調，2013年的軍事審判制度有違憲之處，不符合法院設計；邱鎮軍詢問顧，那當時為什麼軍事審判不改要廢？顧笑答，「當時我不是國防部長」，但現在他擔任了，當然有這個職責讓軍事審判合於憲法，很多民主國家都有軍事審判的制度。

邱鎮軍詢問卓榮泰，卓曾說追求兩岸和平是溫柔的投降。卓表示，斯斯有兩種，和平也有兩種，一種是國家要夠強，一種是束手投降，我們選擇讓國家夠強；但邱鎮軍反酸，在他看來，這是掌權者無視人命的倔強。

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