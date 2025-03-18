慧成宮！豪成宮！敲成宮！台中四、五、六區立委罷免總部成立

中五選區的罷團總部「豪成宮」設在進化北路。（罷團提供）

2025/03/18 12:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委的團體戰鬥力相當強，由於二階連署要達到10％難度不低，第四選區「廢翔行動」、第五選區「斷健行動」、第六選區「敲羅行動」3個罷團已設立總部，繼中四在河南路的「慧成宮」，中五進化北路「豪成宮」，中六選在昇平街設「敲成宮」，且都貼上花蓮立委傅崐萁相片，讓民眾一目瞭然為何要罷免藍營立委。

雖然法定罷免第二階段連署時間為60天，但罷團要預留20天造冊，因此能夠接受連署的時間只有40天，近來天氣不穩，又冷又下雨，若只靠外面設攤連署相當不易，因此台中市市區3組罷團都已各自設立固定據點。

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「中四」及「中五」罷團已在前一陣子各在河南路及進化北路設置「慧成宮」及「豪成宮」的競總，而中六區則在本週在昇平街成立「敲成宮」的總部，三個總部都貼上罷免傅崐萁的相片，就是要罷免親共的國民黨立委。

中六罷團志工表示，由於有很多海外的人也進連署，因此設總部可讓其郵件寄到「敲成宮」總部中，而總部同時也是連署及後勤站，讓民眾不用記太多連署站，可到「敲成宮」來連署，而各種活動的補給，也從「敲成宮」運出；目前「敲成宮」一開始營運時間為每週一至週五的上午8點半至下午5點半，週六、日及晚上不固定，會調整。

「中四」及「中五」的罷團志工也都表示，設總部就是讓民眾隨時可來罷免，「中四慧成宮」是週一及週二採彈性，週三至週日中午12點至晚上9點，「中五豪成宮」則是週一至週五中午12點到晚上8點，週六日則是上午10點到晚上9點，但由於志工人力有限及有時會配合活動，會有彈性時間。

台中市中六敲羅罷團的總部「敲成宮」設在西區昇平街。（記者蘇金鳳攝）

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