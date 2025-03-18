藍營推霸綠委2階連署網站 周軒：分享者都違法了

周軒表示，分享這個網站的人都違法了，奉勸那些還在分享這個網站的朋友，趕快刪文，免得害人害己啊。（圖擷取自周軒 臉書）

2025/03/18 12:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免第一階段目前35比0；有35席泛藍立委罷免案進入二階連署，綠委罷免案卻全數待補件，為抵制大罷免潮，藍營推出「芭樂綠（諧音罷了綠）」網站，設有8個民進黨立委第二階段罷免連署書。對此，政治工作者周軒表示，自製連署格式恐會構成刑事罪責，「分享這個網站的人」都違法了，奉勸那些還在分享的網友趕快刪文，免得害人害己。

周軒在臉書PO文表示，好多國民黨的政治人物跟支持者在分享「芭樂綠（諧音罷了綠）」這個網站，但告訴這些人一個不幸的消息，你們都違法了，這個網站號稱是罷免民進黨立委，第二階段連署書的填寫網站，但實際上，這些民進黨立委罷免連署根本還沒有成案，而依據選罷法，成案之後的第二階段連署，格式是中選會定好發給各罷免領銜人的。

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周軒指出，換句話說，現在哪來罷免吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧⋯⋯的第二階段罷免連署書？中選會已經發聲明了，自製二階連署格式，會構成偽造公文書，也可能構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，且未依「規定格式」提出，選委會將不予受理。

周軒直言，奉勸那些還在分享這個網站的朋友，趕快刪文，免得害人害己啊。

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