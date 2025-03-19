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    辭掉金融業反月入30萬！英國女靠「它」創業成功1週只工作3天

    英國女子轉行投入自動販賣機生意，月收入超過7000英鎊，而且每週只需工作3天。示意圖。（法新社）

    英國女子轉行投入自動販賣機生意，月收入超過7000英鎊，而且每週只需工作3天。示意圖。（法新社）

    2025/03/19 23:30

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國有個女子厭倦了金融業朝九晚五的生活，毅然決然轉行，投入自動販賣機生意。經過幾年的努力，事業蒸蒸日上，如今月收入超過7000英鎊（約新台幣30萬元），遠超過她過去的薪資水準，而且每週只需工作3天。

    根據《鏡報》報導，梅根（Megan Healey）2021年進入金融業，年薪2萬7000英鎊（約新台幣115萬元），但她坦言對這份工作相當痛恨，主管管理方式糟糕，讓她萌生創業的念頭，「我一直想靠自己賺錢，加上那時剛結束一段感情，這讓我更有動力改變生活。」

    她開始研究販賣機市場，發現英國幾乎沒有相關資訊，直到她在YouTube發現一名美國創業者的影片，前後花了9個月時間學習機器維修、最佳擺放地點選擇等經營技巧。

    2022年，她透過eBay購入了一台二手自動販賣機，花了700英鎊（約新台幣3萬元），能容納40瓶飲料與250份零食。不過，她最初將機器擺放在一家商店外，每月只賺30英鎊（約新台幣1200元）。但她並未放棄，積極分析市場，最終發現曼徹斯特有家養老院需求量極大，每月銷售額高達1500英鎊（約新台幣6.4萬元）。

    隨後，她發現可口可樂是最受歡迎的商品，因此專門購入了一台販售可口可樂的機器，夏季甚至能帶來1500英鎊的營收。她透露，自己以0.80英鎊（約新台幣34元）進貨可樂，轉售價格則為2英鎊（約新台幣85元），獲利相當可觀。

    她也觀察到不同地點的消費習慣，例如工廠與倉庫員工偏好能量飲料，而療養院則更傾向購買瓶裝水與軟性飲料。

    如今，梅根擁有27台自動販賣機，分布於曼徹斯特、利物浦與羅徹斯特等地，每月收入突破7000英鎊。她的工作時間也極具彈性，每週僅需花2到3天補貨，剩餘時間則投入潮鞋轉售。此外，她正籌備一門線上課程，計畫分享自身經驗，幫助更多人踏入販賣機創業領域。

    談及未來，梅根希望進一步擴展業務，最終能聘請員工負責補貨，「我個子小，搬運貨物其實挺累的。如果能夠專注於物流和管理，那我的事業就沒有上限了！」

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