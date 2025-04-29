鄭正鈐稱426越南人都有台身分證 養生館老闆娘意外戳破謊言

何氏卿受訪時坦言426上凱道的外籍人士很多都沒有台灣身分證，意外戳破鄭正鈐謊言。（圖翻攝自戴振博臉書）

2025/04/29 00:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐遭質疑雇用越南籍移工到藍白426遊行撐場面，疑涉違反選罷法和就業服務法，還爆出其國會辦公室幹部陳昭彰正好就是人力仲介公司的董事長。在新竹市經營養生館的老闆娘何氏卿27日出面替鄭正鈐「擋刀」，宣稱她是主揪，426上凱道的都不是移工。鄭正鈐則在28日於臉書回應，聲稱426遊行出現的外籍人士都是持有中華民國身分證的新住民，但竹市雙罷免領銜人戴振博PO出何氏卿27日受訪的影片狠狠戳破鄭正鈐的謊言！

鄭正鈐被疑426當天雇用越南移工、留學生上凱道湊人數，甚至被拍到在新竹市集結北上。27日，新竹「紅娥健康養生館」老闆娘何氏卿出面稱自己才是主揪，426當天去凱道的不是外界說的移工，參加的人都是新住民以及他們的親屬。

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鄭正鈐28日則在臉書發聲，稱參加426遊行的外籍人士都是持有中華民國身分證的新住民，還義正詞嚴地反轟質疑者，「（他們）只因『聽不太懂國語』就被質疑是雇主非法動員的移工，不能來參加活動。這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視。這種不公平，就是對他們尊嚴的侵犯。」

不過戴振博28日晚間PO出何氏卿27日接受媒體訪問的影片，可以看到記者提到426當天有媒體採訪一名年紀看上去相當年輕的男子為何想參加該場活動，但該男明顯聽不懂中文，一旁有人用越南語翻譯才能與媒體溝通，記者詢問何氏卿「昨天參加的那個弟弟是不是沒有拿台灣身分證？」，何氏卿秒答「（拿的是）居留證」，接著說「我們還沒辦台灣身分證啊，有的只是來這邊讀書的啊，為什麼來台灣一定要辦台灣身分證？我們合法居留就好了啊。」

何氏卿的受訪發言，無疑打臉鄭正鈐28日稱426遊行的外籍人士都是持有我國身分證新住民的說詞。戴振博酸：「奇怪了，鄭正鈐委員不是說426凱道活動參加者都是持有台灣身分證的新住民嗎？怎麼一問之下就破功了！根據選罷法第56條規定，不得邀請外國人、大陸地區人民或香港、澳門居民從事第45條所列行為，其中就包括『參與競選或支持、反對罷免案的遊行、拜票、募款活動』。合法居留沒問題，但重點是不能邀請外國人民參與競選或罷免相關的活動！」

戴振博說，「最後還是奉勸鄭正鈐委員，不要再硬拗了，更別再拿新住民或在台就學、就業的外籍人士當擋箭牌，你才該向被你欺騙的這些無辜外籍人士道歉，還給受害者一個公道！」

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