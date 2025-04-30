04/30 各報重點新聞一覽

國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查詢個資，介入罷免連署，違反行政中立，遭聲押禁見。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 06:22

自由時報

自由日日Shoot》涉查戶政系統助罷綠連署 基市民政處長張淵翔40萬交保

民進黨市議員鄭文婷罷免案出現多起死亡連署，基隆地檢署偵辦後，查出國民黨前議員、現任基隆市政府民政處長張淵翔涉利用戶政系統，助領銜人、國民黨前基隆市議員候選人紀文荃補件時，篩掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻，認定張、紀及協助收送件的仁愛區黨部主任張金發三人涉犯個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見。法院深夜裁定，張淵翔四十萬元交保，另兩人收押。

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志工餐敘宴請非志工對象 國民黨羅東鎮長吳秋齡涉貪遭約談

國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，二○二二年爭取連任辦理餐敘並送紅酒，被控賄選獲判無罪；未料卻爆出「鎮長請客」的案外案，宜蘭地檢署昨約談八人到案，釐清羅東鎮公所當年辦理志工餐敘採購案，其中有四桌共一萬八千元遭挪用宴請非志工對象，全案朝貪污治罪條例之公務員利用職務詐取財物罪偵辦。

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不滿化療注射時間近23小時 癌患恫嚇護理師 免刑改判徒刑定讞

高市罹癌趙姓病患不滿化療注射時間長達近廿三小時，恐嚇女護理師，經高雄地院判處免刑，護理師不服上訴，高等法院高雄分院依違反醫療法，改判徒刑兩個月定讞。

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聯合報

大選勝出 加國總理卡尼：美不會擁有加拿大

加拿大總理卡尼領導的自由黨在廿八日的聯邦大選獲勝，可望拿下國會一六八席繼續執政，但離單獨過半仍差四席。卡尼在勝選演說表示，美國總統川普「試圖瓦解我們」，好讓美國擁有加拿大，他誓言絕不會讓此事發生。

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川普下個100天 鎖定貿易、和平協議

白宮廿八日舉行記者會宣揚美國總統川普上任百日政績，稱川普第二任期已驅逐十三點九萬人出境。接下來川普重點將轉向海外，白宮發言人李維特說，「下一個一百天將達成包括貿易協議、和平協議以及減稅」。

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中國時報

川普助攻 加國自由黨逆轉勝

加拿大第45屆聯邦眾議院加東時間28日舉行大選，加拿大總理卡尼以「反川普」強硬立場，帶領自由黨逆轉勝擊敗保守黨，贏得大選，迎來自由黨連續第4次執政。美國總統川普選前再次開酸加拿大是美國第51州，無疑是為自由黨催票，卡尼在發表勝選感言時強調，「這永遠不會成真」。

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涉助罷免 基隆民政處長深夜交保

民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪罷免案遭舉發涉死亡連署，基隆地檢署偵辦後發現，基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌透過戶政系統協助罷免連署，基檢29日向基隆地院聲請羈押張淵翔及罷免案領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發等3人。基隆地院裁定張淵翔40萬元交保並限制住居，紀文荃、張金發收押禁見。

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宜蘭地檢署昨約談國民黨籍羅東鎮長吳秋齡，釐清羅東鎮公所當年辦理志工餐敘採購案。（記者王峻祺攝）

趙姓癌患病人因不滿化療時間太長，涉嫌恐嚇女護理師，被高雄高分院從重改判徒刑定讞。（資料照）

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