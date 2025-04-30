印巴局勢升溫！巴國閣員：印度最快24小時出兵

巴基斯坦資訊部長塔拉爾30日表示，根據可靠情報，印度計畫在24至36小時內發動軍事打擊行動。圖為印度士兵。（美聯社）

2025/04/30 06:51

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自1947年以來，印度和巴基斯坦因喀什米爾主權問題多次發生衝突，由印度控制的喀什米爾地區帕哈爾甘（Pahalgam）一帶22日發生恐怖攻擊事件，造成26人喪命，引發印度與巴基斯坦局勢升溫，雙方也連續多日在喀什米爾地區交火。巴基斯坦資訊部長塔拉爾（Attaullah Tarar）30日表示，根據可靠情報，印度計畫在24至36小時內發動軍事打擊行動。

根據《路透》報導，塔拉爾在社群媒體「X」發文指出，巴基斯坦方面掌握可靠情報，顯示印度未來24至36小時內針對帕哈爾甘事件為藉口，提出毫無根據且捏造的指控，對巴基斯坦採取軍事行動。

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塔拉爾強調，巴基斯坦本身就是恐怖主義的受害者，深切理解這種災難帶來的痛苦，巴基斯坦一向譴責任何形式、任何地點的恐怖主義。巴基斯坦建議印度，組織一個由專家組成的中立委員會，進行公開透明且獨立的調查作業，以找出該事件的真相。塔拉爾認為，顯然印度沒有選擇理性處理，而是選擇走上非理性和對抗的危險道路。

塔拉爾表示，巴基斯坦方面重申，印度的任何此類軍事冒險行為都將遭到堅決果斷的回擊，國際社會必須牢記現實，局勢升級及其後果的責任完全歸咎於印度。

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