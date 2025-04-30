把握好天氣！今各地晴朗微熱 明起2鋒面接力來襲

中央氣象署表示，今天各地天氣晴朗穩定，僅東南部地區偶有零星降雨。（資料照）

2025/04/30 06:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，各地天氣大致晴朗穩定、水氣偏少，僅東南部地區偶有零星降雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地清晨稍涼，北部、東北部及東部低溫約19、20度，其他地區為21至22度；隨著東北季風減弱，環境轉為偏東風，白天高溫比起昨天（29日）稍稍上升，預測東半部為28、29度，西半部普遍可達30至32度，體感溫暖微熱。

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離島天氣方面，澎湖晴到多雲，氣溫23至27度；金門晴到多雲，氣溫20至27度；馬祖晴到多雲，氣溫19至24度。

空氣品質方面，高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖則為「橘色提醒」等級。

明天（5月1日）鋒面通過台灣北部海面，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

2日、3日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。

4日另一鋒面通過，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5日再一鋒面接近、6日鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 32 22 ~ 30 24 ~ 30 20 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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