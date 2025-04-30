張淵翔40萬元交保 法官裁定理由出爐

基隆市政府民政處長張淵翔被控利用民政系統查詢連署人個資，法官昨天深夜近12時許裁定張40萬交保，法官裁定理由書出爐指出，張坦承違反個人資料保護法，所以無羈押必要。（記者林嘉東攝）

2025/04/30 02:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷死亡連署案，昨聲押基隆市政府民政處長張淵翔、罷免鄭文婷案的領銜人紀文荃與國民黨仁愛區黨部主任張金發，法官昨天深夜近12時許裁定張40萬交保，紀、張2人羈押禁見。裁定理由出爐，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，法官審酌張已坦承犯行，無羈押必要，裁定張40萬元交保，並限制住居，不得與共犯與證人聯繫與接觸。

基院裁定理由書指出，依檢方提出張淵翔、張金發、紀文荃、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、罷免民進黨市議員張之豪領銜人游正義供述，與罷免提議人名冊、罷免提議人名冊查對結果、黨員名冊、張淵翔等人持用手機內通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，足認張淵翔涉犯個人資料保護法「公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪」、偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。

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裁定書指出，法官考量全案雖尚有共犯未到案，有勾串共犯、證人之虞，但張淵翔已坦承犯個人資料保護法、偽造私文書罪，因此認為無羈押必要性，裁定將40萬元交保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。

至於，法院裁定羈押禁見紀文荃、張金發部分，裁定理由書指出，依檢方提出卷證資料顯示紀文荃、張金發涉犯個人資料保護法「非公務機關非法利用個人資料罪」、偽造私文書罪，犯罪嫌疑重大。另經檢調人員檢閱被告張金發、紀文荃及張淵翔、吳國勝、游正義等人手機內通訊軟體對話紀錄發現，吳國勝為罷免連署成立的微信「勝之群組」內轉貼「國民黨台南市部被搜索!帶回6人調查!」新聞連結後，紀文荃隨即將原群組成員移除退出，再予重組群組，並向其他成員表示「原群在請大家清除」。

法官審酌紀文荃、張金發否認犯行，且避重就輕，認定紀、張有勾串或湮滅證據之虞，裁定將2人羈押，並禁止接見通信。

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