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    基隆民政處長張淵翔40萬交保 罷免領銜人紀文荃、黨部主任張金發收押

    基隆市政府民政處長張淵翔獲交保後不發一語，在太太陪同下30日凌晨0點20分步出基隆地院搭車離去。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔獲交保後不發一語，在太太陪同下30日凌晨0點20分步出基隆地院搭車離去。（記者林嘉東攝）

    2025/04/30 06:00

    首次上稿 00:20
    更新時間 06:00

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    張淵翔40萬元交保 法官裁定理由出爐

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷「死亡連署」案，約談基隆市民政處長張淵翔，查出涉透過民政系統查詢連署人個資，提供給罷免領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發，認定3人涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪，有串、滅證之虞聲押禁見。基隆地院昨（29）日下午6點半召開羈押庭，深夜11點50分裁定張淵翔40萬元交保，限制住居；紀文荃、張金發羈押禁見。

    檢調28日上午搜索國民黨基隆市黨部，約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、總幹事蕭壯峰、罷免張之豪案領銜人游正義及備補領銜人許紹葉與紀文荃、張金發等7人，當晚9點左右祕密傳喚張淵翔到案。檢方漏夜複訊昨天上午7點左右，以張淵翔、張金發、紀文荃等3人涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪，有串證、滅證之虞向法院聲請羈押；另諭知吳國勝30萬元交保、游正義15萬元交保、許紹業3萬元交保，李、蕭則請回。

    基隆地檢署比對罷免鄭文婷提議人名冊，及查扣基隆市黨員名冊後，查出民政處長張淵翔涉透過民政系統查詢連署人個資，提供給紀文荃、張金發等人，昨晚祕密約談張淵翔，認定張淵翔等3人涉犯個人資料保護法、偽造文書罪等情節重大，有串證與滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

    民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪今年2月間向基隆地檢署按鈴申告，國民黨送交罷免鄭文婷的505份提議書中有47人已死亡，罷免張之豪則有32件涉嫌違造，分別告發領銜人紀文荃、游正義涉嫌偽造文書。

    張淵翔太太連夜帶著40萬元保釋金替他辦理交保。（記者林嘉東攝）

    張淵翔太太連夜帶著40萬元保釋金替他辦理交保。（記者林嘉東攝）

    基隆地院晚間11點50分裁定張淵翔40萬元交保，限制住居。（記者林嘉東攝）

    基隆地院晚間11點50分裁定張淵翔40萬元交保，限制住居。（記者林嘉東攝）

    罷免民進黨市議員鄭文婷領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    罷免民進黨市議員鄭文婷領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔獲交保後不發一語，在太太陪同下30日凌晨0點20分步出基隆地院搭車離去。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔獲交保後不發一語，在太太陪同下30日凌晨0點20分步出基隆地院搭車離去。（記者林嘉東攝）

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