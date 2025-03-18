國民黨諷卓內閣與柯建銘瞎掰 爭惡罷第一品牌

國民黨今日召開「惡罷第一品牌爭奪戰，卓榮泰內閣跟柯建銘比誰更會瞎掰」記者會。（記者施曉光攝）

2025/03/18 13:24

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今 日召開「惡罷第一品牌爭奪戰，卓榮泰內閣跟柯建銘比誰更會瞎掰」記者會，該黨副發言人鄧凱勛質疑行政院長卓榮泰與民進黨政治人物在上週的「人民是頭家」政策宣講會，發言內容全都是胡謅、造謠，立法院民進黨團總召柯建銘為了大罷免，爭奪黨內權力，也在造謠，與卓揆比爛誰更會瞎掰。

鄧凱勛表示，柯建銘要台中市長盧秀燕「回歸家庭主婦」，但女性的人生可以有很多不同的選擇，活出非常多的樣貌，民眾稱呼盧秀燕為「盧媽媽」，是因為其溫柔堅韌，柯建銘卻硬是冠上錯誤的理解與歧視，甚至否決了女性參政的正當性，聲稱推動進步價值的民進黨，對於柯建銘這種違反性別平權、充斥父權的話語，怎麼不出來說話？

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國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨造謠藍白刻意刪除預算，讓執政窒礙難行，但在野黨立委只是本於職責刪減預算，而且預算刪減後仍是史上最高，現在民進喊窮，難道是承認賴清德總統比前總統蔡英文還爛？

柳采葳強調，民進黨在說明會上拿出許多毫無邏輯的圖卡，說因為通貨膨脹，需要額外新增施政項目，但圖卡的比例完全錯誤，刻意製造錯誤的訊息傳播，而且民進黨不滿總統府國務機要費遭刪，為何民進黨立委可以在總統官邸大吃烤肉？官邸水電費難道不是人民的納稅錢？

國民黨發言人楊智伃則說，行政院每天哭窮，卻有錢辦說明會，卓揆說因為預算被刪，政府高官必須從監察院走路到行政院，但從監察院與行政院路程只需要走3分鐘，開車只要4分鐘，如果連4分鐘車程的油錢都付不起，只要行政院敢提追加預算，國民黨願意幫忙追加「抬轎的預算」，找人抬轎把高官從監察院抬到行政院。

楊智伃指出，行政院副院長鄭麗君在說明會上提到國防預算被刪減，但2025年國防部預算其實創下歷史新高，在野黨刪減國防預算的比例只有1.06％，民進黨應該停止造謠。

楊智伃還批評內政部長劉世芳「非常不要臉」，在備詢時面對「還假於民」問題，竟稱國定假日「不立法比較有彈性」，劉世芳所謂的彈性是留給勞工，還是留給資方？她認為劉世芳完全不適格。

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