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    中和行動治理 侯友宜：強化城市建設 打造完善居住空間

    新北市長侯友宜參加中和區行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加中和區行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/18 13:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜18日率領市府團隊到中和舉行行動治理座談，傾聽基層心聲。侯友宜表示，捷運萬大中和線進度已達78％，預計2027年完工通車，中和區社宅也會繼續增建，滿足民眾需求。

    侯友宜談到，行動治理的精神在於瞭解地方需求，把做不好的地方努力改進，因此不論是捷運萬大中和線工程進度、中正路人行道改善作業，以及整體污水下水道更新，市府團隊都會以最積極、嚴謹的態度來面對處理，並與中央共同攜手合作，讓市民朋友都能夠安居樂業。

    座談會里長關心，中和第二公墓遷葬後興建的南勢環山步道，因排水設施問題，導致每逢豪降雨，半山腰的石公王土地公廟，易有積淹水情形發生，希望市府能夠盡快改善，殯葬處表示，目前除了持續針對廟宇旁的滯洪池進行清淤作業外，也已針對滯洪池新設洩水孔並安裝逆止閥，以降低恆常儲水高度，並於今年3月初時，會同里長現勘，研議後續相關改善作業。

    里民建議，漳和國中羽球館拆除重建後的多功能大樓，建議提供一間共享教室，作為周遭里民日常集會，以及休閒活動空間使用，教育局說明，本案已在今年2月與工務局新建工程處簽訂代辦協議，並於委託服務設計時提醒設計師考量里民需求設計，倘若未來民眾有使用上需求可再與學校借用，市長指示加速進行，不要讓里民等太久。

    民政局說明，自108年行動治理以來，中和區提案共計208案，已解列199件，執行率達96％，市府以實際行動傾聽基層的意見，解決市民的大小問題。

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