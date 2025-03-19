日中聯合聲明「不具法拘束力」 日本政府允許地方與台灣交流

日本石破茂內閣在國會答詢書中表態，日中聯合聲明不具法律拘束力，這也是歷代內閣的立場，該聲明也未限制地方議員的活動。示意圖。（路透檔案照）

2025/03/19 18:32

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕中國試圖利用1972年日中簽定的「日中聯合聲明」，牽制日本地方政府、首長和民代與台灣交流，但被到日本政府打臉。日媒報導，石破茂內閣在一份國會答詢書中表態，日中聯合聲明關於「充分理解並尊重中國的立場」不具法律拘束力，這也是歷代內閣的立場，該聲明也未限制地方議員的活動。

《產經新聞》報導，去年台灣舉辦520總統就職典禮前，中國駐大阪總領事薛劍發文要求日本朝野國會議員、地方首長、地方自治體職員及地方議員「不要參加」，同年6月神戶市議員上畠寬強向市長室人員提出質詢，市方證實，薛劍曾傳真給市長，希望他向市公所幹部或市議員傳達「不要出席就職儀式」的意思。

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薛劍的理由是日中聯合聲明中「日本就一個中國原則向中國做出了嚴謹的承諾」，警告日本朝野國會議員「日方與台獨勢力的任何公開互動或交流均已違反承諾」。

日中在1972年建交時簽署「日中聯合聲明」，在該聲明中方重申「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，而日方則表示「充分理解和尊重中國政府的這一立場」。2006年小泉純一郎內閣時，內閣會議已做出「不具法律拘束力」的答詢書，這也是歷來日本內閣的一貫立場。

報導指出，參議員濱田聰就此事向質詢政府，日中聯合聲明中「充分理解並尊重中國的立場」，對於地方政府、首長、地方議會和地方議會議員是否具有法律義務。質詢中也提到是否允許其他國家的外交官，要求日本地方政府和地方議員取消與台灣交流和訪問的行為。

政府的答覆指出，該聲明不具法律拘束力，歷代內閣均認為該聲明不具有法律拘束力，而且也未限制地方議會議員的活動。這份答詢文件已在本月11日獲內閣會議批准。

報導也指出，對於政府的答覆，上畠解讀這代表了政府允許地方議員和地方政府與台灣交流，薛劍的主張則是毫無根據。

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