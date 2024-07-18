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中部7縣市萬安演習 22日下午1點半起交管半小時

中部防空演習22日下午舉行，南投縣各避難處所入口貼有黃色「防空避難設備」標誌。（資料照，記者張協昇攝）

中部防空演習22日下午舉行，南投縣各避難處所入口貼有黃色「防空避難設備」標誌。（資料照，記者張協昇攝）

2024/07/18 17:35

〔記者張協昇／南投報導〕中部地區軍民聯合防空（萬安47號）演習，將於22日（星期一）下午1點半至2點實施，南投縣警察局表示，演習除發放警報，並進行人車疏散交通管制外，國防部將發送簡訊至演習區域內所有行動電話，演習期間如不配合警察及民防人員指（引）導進行疏散避難或違反相關管制規定者，可依「民防法」第21條及第25條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

南投縣警察局指出，中部地區萬安47號軍民聯合防空演習，演習範圍包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，演習時台鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難；行駛於高速公路車輛不予管制，高速公路（快速道路）於各交流道實施管制，下交流道車輛，比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能之處所進行避難。

警方提醒民眾，當日警報發放時，各商店、住戶應熄燈並關閉門窗，行人、車輛駕駛及乘客應聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機「警政服務APP」導航進入附近有黃色「防空避難設備」標誌牌處所避難，切不可在街上、戶外或防空避難處所附近徘徊觀望，大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

中部地區防空演習將於22日（星期一）下午1點半至2點實施。（南投縣警察局提供）

中部地區防空演習將於22日（星期一）下午1點半至2點實施。（南投縣警察局提供）

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