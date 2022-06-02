台北市府是網軍窩？四叉貓爆「同IP」還有「柯文哲隨行攝影」

日前有一名PTT網友發文稱妻子中重症住院，自己和3名孩子都發高燒，卻被台大醫師說是輕症，該文遭PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包疑點，質疑造謠，今又爆出是IP是在北市府。（PTT、資料照，本報合成圖）

2022/06/02 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕先前PTT網友「LovError」被PTT「創世神」抓包發文造謠，如今又有網友發現，該帳號與多個常常發表網軍言論的帳號都出自同一網路IP，且就位於台北市政府。對此，網紅四叉貓深入追查，今（2日）指出，同IP發文的其中一個帳號，可能就是台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞。

「LoveError」被抓包造謠後，後續網友又追出包括「going90」、「going70」、「a45806722」、「sinju1204」等帳號在內，都曾經使用同一個IP發文，且此IP還曾在PTT貼出《誠徵台北市衛生局專案企劃師》徵才文。

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四叉貓說，雖然同IP不代表一定是同一人，但他還是很好奇地都肉搜一遍，其中，「a45806722」曾經說自己的作品名稱叫做《原來，臺北，這麼美》，四叉貓再把名稱丟到Google搜尋，發現該作品的作者叫座陳柏瑞，是柯文哲的隨行攝影，應該算真的公務員，不是機要約聘那種。

四叉貓透露，該帳號有些推文是在非午休的上班時間發的，「看來在北市府上班挺輕鬆der~請問賜教問，他的推文內容對於公務員來說是否違有反行政中立呢？」

陳柏瑞回應

對此，陳柏瑞也發文回應，他強調自己絕對不是「LovError」，自己確實是資深鄉民，但絕對不是造謠網軍。不過，他也為自己在上班時間逛PTT道歉，「因為我在上班時間上網做非公務的事，我錯就承認。」

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