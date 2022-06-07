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    不是網軍？ 要各部門「結算KPI」 台北市府解釋遭四叉貓酸回

    四叉貓（圖右）近日揪出多位北市府員工上班時玩PTT。（資料照）

    四叉貓（圖右）近日揪出多位北市府員工上班時玩PTT。（資料照）

    2022/06/07 20:58

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲持續延燒，網紅四叉貓近日揪出多位市府員工上班時玩PTT，其中一個帳號「SxxxCxxxxxx」曾在八卦版發文要求「提供網路行銷執行成果」，被證實身分為台北市觀傳局科員宋承恩，觀傳局解釋，該員工只是把PTT當成記事本，誤按才會發文，此說法遭到四叉貓酸問「樓下你信嗎」？

    四叉貓4日在臉書揭露，2019年12月6日曾有一個PTT帳號「SxxxCxxxxxx」，以北市府IP在八卦版上發出一篇群發信要求「各部門提供網路行銷的KPI結算」，引發網友熱議；另有一帳號「Axxxb」在2021年11月22日，同樣以相同IP發文介紹台北燈節，比對後發現，「SxxxCxxxxxx」與「Axxxb」皆是台北市觀傳局科員宋承恩所持有。

    綜合媒體報導，台北市觀傳局說明，宋承恩使用PTT發文僅是抒發心情感想或張貼新聞，並未寫過與業務、市政相關的言論，而發出的群發信則是把PTT當記事本打草稿後誤發，因不想再被議論所以刪文。

    對此，四叉貓今在臉書發文酸說「好吧，我信惹，哪次不信」，並詢問「樓下你信嗎？」底下網友見狀紛紛嘲諷「是在說啥鬼話」、「誰信？這謊言太低能」、「台北市政府真把廣大鄉民當笨蛋嗎？」、「我一直相信啊！比國民黨還會切割的4%」、「哈哈哈哈哈哈哈哈騙大家都沒用ptt嗎～還不如不要解釋，真是笑爆」。

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