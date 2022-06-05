台北市府1科長「道歉」！「網軍」風波延燒 四叉貓：先到此為止

四叉貓（右）爆料台北市府交通局運輸資訊科科長林育生上班時使用PTT多次發文。左為台北市長柯文哲。（資料照）

2022/06/05 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」風波持續延燒，網紅四叉貓（劉宇）因不滿遭一名PTT鄉民「kuloda」批評，發揮肉搜能力，揪出他竟是北市府交通局運輸資訊科科長林育生，而「kuloda」也發文坦承自己是林育生，在上班時掛在PTT上「到處嘴人」。四叉貓晚間9點5分再度發文，強調林育生已發文向他道歉，「我接受道歉，所以『挖北市府公務員摸魚系列文』先到此為止」，「保證天亮之前不會發文」。

四叉貓今天在臉書發文表示，不滿「kuloda」偷偷用推文說他壞話，於是爆料其真實身分就是台北市交通局運輸資訊科科長林育生，而且也是昨天晚上PTT刪文逃難潮的其中一員，「不過刪文沒用啦～～『林育生』就是上班摸魚玩PTT還罵別人是網軍的公務員」。

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對此，「kuloda」下午也在PTT發文回應，「被抓到沒話說，我的確就是台北市政府的公務員，真實身分被找到了，也沒辦法。」他表示，自己的確是資深鄉民，在92年進了北市府之後，也一直在上班期間掛在線上，這點確實違反相關規定，將會自請處分。

不過，「kuloda」強調，自認沒有集團式的帶風向行為，不過發文時通常會順著風向跑，「至於這樣算不算網軍，就交給大家公評，我就實話實說，至少我沒有接受到任何人的指令或是集團的行動，來做這件事。不過上班做私人的事情，上批踢踢到處嘴人，錯了就是錯了，我無話可說，我會自請處分的。」

晚間8點56分，「kuloda」再發文，坦承在PTT上嘴人時，因為匿名的特性之下，講話的確難聽，「說真的漫長的網路歲月，我也忘記我嘴過誰了，這邊針對劉宇（四叉貓）、苗博雅、Cheap這些被我嘴過的政治人物、鄉民或是網紅，致上歉意，如果我的批評讓你們不高興，我感到很抱歉，再次對不起，如果你們要告我，我也是只能承擔，希望你們大人大量，不要跟我一般計較。」

對此，四叉貓也大器表示接受道歉，所以「挖北市府公務員摸魚系列文」先到此為止，反正柯文哲說會調查，屆時如果查得不好他才會再幫忙補充，「我保證天亮之前不會發文，大家好好休息吧。」

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