為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

拜登退選 國民黨：共和黨全代會的「團結」成最後一根稻草

國民黨智庫副執行長凌濤。（圖由國民黨提供）

國民黨智庫副執行長凌濤。（圖由國民黨提供）

2024/07/22 09:12

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）宣布不再參選連任，國民黨觀選團成員、國民黨智庫副執行長凌濤指出，在舉世震驚的槍擊暗殺行動之後，川普與拜登的民調沒有顯著拉開跡象。反而是4天共和黨全代會集中火力對拜登總統的攻擊，成功營造團結，成壓倒駱駝最後一根稻草。

國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會，剛從芝加哥抵台，8月預計還將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態。

凌濤指出，團結、政綱、溫情，三大元素讓川普重生。共和黨初選打得火熱，醜化盡出，然就在一夜之間，曾與他競逐提名的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）全力相挺，團結是密爾瓦基的高潮，也是民調一飛沖天的關鍵。

凌濤表示，隨著公布副手人選打動搖擺州的白人基層選民，勤奮翻身的故事太經典。而共和黨政綱（2024 GOP Platform）也揮別川普就任會造成全球動亂的疑慮，共和黨反守為攻，提他在任普廷不曾輕舉妄動，拜登南方邊界管理失控、俄烏戰爭的殘酷，佐以「實力帶來和平（Peace through Strength）」的論述，將川普形象徹底翻轉，策士的鋪排功不可沒。

凌濤表示，溫情讓遭槍擊後「川普2.0」得以發生，衝突轉溫暖、激進轉穩定，慈祥的祖父不會讓下一代涉險。兩個兒子輪番上場看他們眼中的父親，口中吐出「國家需要他」、17歲孫女提及川普看到她就給糖果跟蘇打飲料，直白不加修飾，卻打動人心。川普致詞謙遜地開場，「他今晚能夠在這，全靠全能上帝的恩典」。自我約束的川普讓美國人民願意給他一次機會，但這個基調能忍到最後嗎。

凌濤表示，選舉的變化很快速，拜登剛剛宣布退出連任選舉。連全球最大的民主政體的現任執政黨，都能在選前4個月改變總統候選人選，壓力是擴及總統、國會，決策好像似曾相似。拜登總統表示退選，是最符合他的政黨和國家的最佳利益，上次候選人心中又何嘗不是有如此想法？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登9600萬美元競選經費何處去？ 未來賀錦麗有望接管
2024/07/22 07:46

拜登9600萬美元競選經費何處去？ 未來賀錦麗有望接管
內鬥山雨欲來？歐巴馬力挺拜登 但未表態支持賀錦麗接棒
2024/07/22 06:19

內鬥山雨欲來？歐巴馬力挺拜登 但未表態支持賀錦麗接棒

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
拜登退選 德國總理蕭茲力挺「他值得尊重」
2024/07/22 07:47

拜登退選 德國總理蕭茲力挺「他值得尊重」
拜登挺賀錦麗接班 川普：她更好擊敗
2024/07/22 06:35

拜登挺賀錦麗接班 川普：她更好擊敗

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播