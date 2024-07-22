爆料他接受組頭招待澳門喝花酒挨告 林國春要求借提鄭文燦當面對質

新北市議員林國春上午到台北地檢署出庭。（記者陳彩玲攝）

2024/07/22 10:43

〔記者陳彩玲／台北報導〕桃園市前市長鄭文燦涉貪瀆案遭收押禁見，去年他不滿被指到澳門受招待與數名中國籍小姐喝花酒，提告爆料的新北市議員林國春，台北地檢署今以被告身份傳喚林國春出庭。林男受訪時表示，將要求檢察官下次借提鄭文燦和他當面對質，他也會帶證人一起出庭。

林國春去年11月在立法院召開記者會，出示吹哨者錄音以及律師證人訪談，爆料鄭文燦接受博弈組頭招待到澳門，出入聲色場所，還和非法吸金逾100億、判決確定的詐騙集團首腦秦庠鈺同桌吃飯，地點在澳門「凱旋門」飯店，現場有數名中國小姐陪侍，之後鄭還把小姐帶出場，因為小姐當時服裝太暴露，且鄭不住在凱旋門，只能更衣後外出，前往第三地交易。

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鄭文燦當時透過辦公室回應，2011年他與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所、也沒有接受秦姓人士的招待，更沒有林國春稱帶出場的情事，「假爆料、真抹黑」的指控根本違反事實、違反常理，並對林國春提告妨害名譽。

台北地檢署今以被告身份傳喚林國春，他受訪時表示，當初踢爆鄭文燦的事情有提供相關事證，後來陸續也有其他證人出來說話，代表鄭文燦確實有接受招待，也有帶女生出場。他認為，公務人員涉及不正當場所就已先記一大過，何況貴為行政院副院長根本沒有資格帶領公務人員，當時是希望鄭能知所進退、不要擔任行政院副院長的職務，而提出的質疑。

此外，林國春說，有1名在澳門經商的台人指證歷歷，親眼看到鄭文燦接受招待，吃了多少東西、開了多少酒，也都記得一清二楚，將要求檢察官下次開庭借提鄭文燦和他當面對質，他也會找證人出庭。

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