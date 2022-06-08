「LovError」道歉文曝光 四叉貓：下次不要再這樣了

劉宇在臉書PO出「LovError」的道歉文。（圖擷取自劉宇臉書）

2022/06/08 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近日接連爆出「網軍」疑雲引發社會關注，PTT網友「LovError」先前被揪出身分為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，林男因為在《PTT 八卦版》造謠而被懲處，年度考績丙等外，年終獎金也領不到了，PTT名人網紅「四叉貓」（劉宇）今日清晨也在臉書PO出林男的公開道歉文。

劉宇在臉書PO出1張照片，可以看到照片中信件的作者是「LovError」，標題為「想請你轉貼八卦版，對不起我錯了」，大意為這麼多年來在上班時間用公家網路造謠與攻擊他人，他對被影響到的人想說對不起他錯了，他希望各位大神高抬貴手放過自己，他已經接受懲罰了。劉宇在貼文中表示「下次不要再這樣了」

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台北市政府近來多名員工被爆出在上班時間在網路推文帶風向，台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科長林育生、觀傳局宋承恩、會展產業發展基金會林姓員工等人，皆在上班時間推發文帶風向，攻擊執政黨，台北市政府召開考績會懲處，台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）林姓員工決議記過兩次、考績丙等、無年終獎金；交通局科長林育生今經考績會討論，確定會有行政處分，觀傳局則最快週四針對科員宋承恩開考績會公布懲處結果。

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