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    台北市府員工把PTT當記事本誤發？ 石明謹嘲諷只有2種可能

    石明謹（左2）酸說「只有2種可能」，不是台北市府觀傳局的員工「真幸福」，就是觀傳局的員工「真可憐」。（資料照）

    石明謹（左2）酸說「只有2種可能」，不是台北市府觀傳局的員工「真幸福」，就是觀傳局的員工「真可憐」。（資料照）

    2022/06/07 22:57

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府觀傳局科員宋承恩被網紅四叉貓揪出，曾在PTT八卦版發文要求「提供網路行銷執行成果」，觀傳局解釋，該員工只是把PTT當成記事本，誤按才會發文。對此，「警察球評」石明謹酸說只有2種可能，不是觀傳局的員工真幸福，就是觀傳局的員工真可憐。

    四叉貓近日揪出多位市府員工上班時玩PTT，其中一個帳號「SxxxCxxxxxx」曾在八卦版發出一篇群發信要求「提供網路行銷執行成果」，被證實身分為北市觀傳局科員宋承恩；北市觀傳局說明，宋承恩使用PTT發文僅是抒發心情感想或張貼新聞，而發出的群發信則是把PTT當記事本打草稿後誤發，因不想再被議論所以刪文。

    對此，石明謹在臉書發文酸說，若台北市觀傳局所說為真，那只有2種可能：1.觀傳局的員工真幸福，公家機關的電腦無法連上PTT，他們的電腦竟然可以連，這種福利我們都沒有；2.觀傳局的員工真可憐，公家機關的電腦起碼有記事本、WORD等軟體，他們竟然只能用PTT的發文器來編輯。

    針對外界質疑，台北市資訊局今說明，市府網路均可連上臉書、IG、PTT等，且經查10年前即可使用PTT，並未禁止市府員工使用，惟考量資安，仍限制中國網站，另也封鎖股票類型、遊戲類型等網站。

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