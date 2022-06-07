四叉貓接連出手！ 溫朗東：「柯、侯培養網路部隊」拼圖逐漸完整

溫朗東在臉書貼出多張截圖表示，四叉貓抓到的新北市三重地政事務所戴姓公務員，每天上下班時間在PTT發送大量的攻擊政府推文。（圖取自溫朗東臉書）

2022/06/07 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」近日接連揪出台北市政府員工「上班玩PTT」，今（7日）也揪出一名新北市政府員工上班時上PTT發文，其中更攻擊「恩恩父親」是「塔綠班」，經查為三重區地政事務所員工。對此，政治評論員、名嘴溫朗東認為，雙北市長侯友宜、柯文哲「在雙北市府培養網路部隊的拼圖已經逐漸完整」。

四叉貓今在臉書發文表示，新北市政府員工也在上班時也上PTT，不僅大量推文罵塔綠班，甚至還罵恩恩爸爸「塔綠班真的沒下限，自己兒子耶」，引發爭議，經查為三重區地政事務所戴姓員工。新北市政府今表示，公務員上班時間從事非公務事務，會依規定處理；三重地政事務所則表示，將移送考績委員會處理。

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對此，溫朗東在臉書貼出多張截圖表示，四叉貓抓到的新北市三重地政事務所戴姓公務員，每天上下班時間在PTT發送大量的攻擊政府推文，三週內就有：

11.攻擊恩恩爸是「塔綠斑沒下限，自己孩子耶」。

2.雙北兒童接種率六都最低，轉移焦點說「放病毒進來的垃圾要負責」。

3.說李秉穎醫師是「國際笑秉」。

4.造謠說採檢量能全國20幾萬有10萬被分到高雄，暗示中央偏袒高雄。

5.暗示wecare高雄是一群收錢辦事的人。

6.護航徐巧芯，認為員警不開單就是瀆職。

7.暗示中央的防疫資源只給台中跟高雄。

8.造謠說政府防疫預算中有網軍預算。

9.護航柯文哲，說指揮中心「只剩外行領導」。

溫朗東批評，他貼出的截圖只是5月13日至6月7日的部分節錄，這名戴姓公務員在三重地政事務所工作期間，「領著納稅人的錢，在侯友宜的包庇下，這幾年發表上千則推文批評抹黑政府」。

溫朗東直言，侯友宜與柯文哲「在雙北市府培養網路部隊的拼圖已經逐漸完整」。

近日北市府「網軍」風波不斷延燒，先是一名PTT網友「LovError」被「創世神」杜奕瑾抓包造謠，而後又有多個帳號被抓到透過台北市政府的IP推噓文；四叉貓也陸續發文爆料，台北市長柯文哲的隨行攝影陳柏瑞、交通局運輸資訊科長林育生、觀傳局宋承恩等人，在上班時間利用市府IP發文帶風向推文，攻擊執政黨。台北市政府事後出面證實無誤，強調均屬於個人行為，將送獎懲委員會討論是否不當及相關懲處。

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