高鐵嚴重延誤一整天原因曝光 能否恢復營運最晚明首班車前公告

高鐵示意圖。（記者黃宜靜攝）

高鐵今天（25日）清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中，今天全天均以每小時自南港、左營站開出3班次列車營運模式（整點、20分、40分）服務旅客。台灣高鐵公司表示，今日故障樣態初判應為更換轉轍器控制機箱電源模組所導致，過去從未發生過類似狀況，須待晚間收班後才能進行夜間搶修，評估明天營運狀況，最晚會在明天首班營運前對外公告。

高鐵公司發言人鄒衡蕪下午受訪時表示，今天凌晨高鐵在進行SMC（Switch Machine Control Case，轉轍器控制機箱）內的電源模組更換後，出現電流不穩定情形，導致軌道上定位訊號喪失。

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鄒衡蕪說明，SMC是「機房號誌連動系統」與「現場轉轍器設備」控制介面的「轉轍器控制機箱」，主要作用是將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳到號誌連動系統的道岔定位訊號。機箱內控制線路使用DC24V直流電源，由前端110V交流電轉換，負責轉換交直流電的硬體，就是SMC電源模組。

鄒衡蕪表示，高鐵全線SMC電源模組共有458個，每20年要更換一次，因此從2024年6月開始更換，到目前已更換超過8成，排定今年底全數更換完成；昨天更換是計畫性排程維修，之前沒有發生過類似情形。這次轉轍器定位喪失，使得軌道上失去定位，因此需要改由行控中心透過人工授權每輛列車通過，她也強調，這次事件並不是人為造成的，一切皆有依照程序進行更換，確切異常原因須經系統端查證、驗證才能確定。

鄒衡蕪指出，高鐵公司將於明天凌晨12點5分收班後才能進行夜間搶修，讓維修人員進場確認後，才能評估明天營運狀況，最晚會在明天首班營運前對外公告。

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