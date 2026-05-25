國民黨歌頌中國神舟升空還放五星旗 網嗆：台灣射火箭你們發過文？

國民黨發文歌頌中國「神舟23號」載人任務成功，遭網友灌爆。（圖翻攝自國民黨臉書）

網友反問，「台灣的火箭發射你們發過文嗎？」（圖翻攝自國民黨臉書）

中國「神舟23號」載人飛行任務昨天（24日）深夜發射成功，國民黨不只率團到現場見證，事後還在官方粉專發文慶賀，結果引來大批網友嘲諷撻伐。

24日深夜11點08分，搭載神舟23號載人飛船的長征二號F遙23運載火箭在甘肅省長征二號F遙23運載火箭，在甘肅省酒泉衛星發射中心發射升空，並成功進入預定軌道。今（25日）晨神舟23號與中國太空站「天宮」對接，23號載運的太空人順利進駐，與神舟21號的太空人會合，完成中國航太史上第8次「太空會師」。

而國民黨青年事務發展委員會主委連勝武，率領20多人學生團專程趕赴酒泉衛星發射中心，近距離見證神舟23號發射。事後國民黨青年部和國民黨官方都在臉書粉專發文慶賀，「當倒數結束、火箭點燃的那一瞬間——真的會明白什麼叫做『震撼』。火光照亮夜空，巨大的轟鳴聲從地面一路震進胸口。短短幾分鐘的升空，背後卻是無數科研人員、工程師，甚至整個世代投入的夢想與努力。那一刻我們看到的，不只是火箭。而是人類對宇宙的想像、對未來的不放棄。」

粉專還發布一系列火箭升空照，赫見中華人民共和國的五星紅旗，大批網友灌爆砲轟，「歌頌敵國的航太？有事？」、「台灣自己的火箭也沒見你們這樣大陣仗」、「台灣的火箭發射你們發過文嗎？」、「國民黨可以這樣放五星旗上來的嗎？」、「中國黨讚嘆中國火箭，合理」、「X的！真的是竭盡心力為共產黨宣傳！」、「趕快整黨放棄中華民國籍，改入籍中華人民共和國籍啊！」、「舔的明目張膽了，真可恥啊！五星旗直接放到自己的官方帳號上了」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法