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    台北市府網軍案懲處員工 議員轟：把責任推卸小蘿蔔頭

    多名台北市府員工被爆出上班在PTT發文，會展基金會林姓員工記過兩次、考績丙等；交通局科長林育生、觀傳局科員宋承恩也都將懲處。（資料照）

    多名台北市府員工被爆出上班在PTT發文，會展基金會林姓員工記過兩次、考績丙等；交通局科長林育生、觀傳局科員宋承恩也都將懲處。（資料照）

    2022/06/07 22:06

    相關新聞連結：
    台北市府網軍案懲處出爐！不只「LovError」記過 科長也要處分

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府爆出「網軍」風暴，市府召開考績會懲處台北市會展產業發展基金會林姓員工、交通局科長林育生等人，但議員認為，市府就是在切割、設置停損點，把責任推卸小蘿蔔頭，搪塞外界質疑，強調是個人行為，但包含為何一個人有這麼多帳號等質疑都還沒有說明，這件事仍要持續追查，不能這樣結束。

    副市長黃珊珊今晚受訪回應，目前查到的部分，就是這些員工上班時間使用PTT，皆屬個人行為，市府不可能用納稅錢養網軍，也不可能指使他們上網發文，都是他們自己的意見表達，沒辦法管控他們在網路上的言論。

    民進黨議員王閔生受訪指出，很多網友熱心提出事證以及質疑點，如今市府對於個人重懲，還是無法化解外界疑慮，相信社會都會有評斷，這麼多市府員工在上班時間都在用PTT、帶風向，北市府僅針對個人做出懲罰，仍無其他做為，難對外界交代。

    民進黨議員簡舒培則說，事發至今已1週，仍無法證實林員家人有中重症領不到藥，完全無證據，這些完全沒調查，市府僅針對他在上班時間用PTT記兩大過、不發給他年終獎金，草率切割，讓林員知難而退，讓這件事不了了之，但這件事絕對不能就這樣結束，要持續追查下去。

    國民黨議員吳世正指出，市府現在被抓到就切割，林員是怎麼進入會展基金會？為何一個人這麼多帳號？都應對外交代清楚，這已經對民主造成傷害，市府疑似花公帑養網軍，對納稅人也無法交代，現在就處理幾個小蘿蔔頭，搪塞外界質疑，這就是台北市長柯文哲一貫做法、欺世盜名。

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